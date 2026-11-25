O grupo musical infantil Tintim por Tintim lança, neste sábado (28), o álbum “No Passinho do Movimento”, com show gratuito, às 16h, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Com canções feitas para fazer mexer o corpo e as ideias dos pequenos, o projeto aposta na música como ferramenta para o desenvolvimento integral da criança. No show de lançamento, o público contará com intérprete de Libras, audiodescrição e também com uma equipe pedagógica especializada em acompanhamento de crianças com TDAH e TEA.

O álbum “No Passinho do Movimento” - que chega às plataformas digitais Apple Music, Deezer, Spotify, e YouTube Music também no sábado (28) - traz nove canções autorais. Compostas pelo artista Julio Bu as faixas foram escritas e produzidas tendo como premissa não subestimar a inteligência dos pequenos. O propósito do Tintim por Tintim é contribuir para a infância das crianças levando informações de maneira divertida. O resultado é uma música que convida a cantar, dançar, brincar e, assim, aprender.

Canções como "Guarda o Celular", "Tintim por Tintim" e "Miudinho", por exemplo, instigam os pequenos a refletirem sobre suas rotinas e relações com o mundo, cantando, dançando e brincando. Realizado com recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), do Governo de Pernambuco, “No Passinho do Movimento” contribui para a valorização da produção musical autoral voltada à primeira infância, um segmento ainda pouco contemplado na produção fonográfica pernambucana.

Criado em 2013, Tintim por Tintim é, atualmente, formado pelo cantor, compositor e músico Julio Bu e por Iara Campos, artista de múltiplas linguagens e produtora cultural. A dupla é quem assume os vocais e as brincadeiras com o público, promovendo interação entre os pequenos e seus cuidadores. No YouTube é possível vê-los em uma versão ao vivo em estúdio de “Miudinho”

No palco, Iara e Julio, que também toca violão, vão se apresentar junto com os músicos Diogo Felipe (sanfona), Leandro Gervazio (tuba) e Rostan Júnior (bateria).

O álbum "No Passinho do Movimento" reafirma a vocação da Tintim por Tintim para fazer música viva, afetiva e sem prazo de validade, feita para brincar junto, pensar leve e lembrar que a infância é um lugar para onde sempre vale a pena voltar.

Serviço

Lançamento de “No Passinho do Movimento”, do grupo Tintim por Tintim

Quando: Neste sábado (28), às 16h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, Olinda)

Gratuito



*Com informações da assessoria