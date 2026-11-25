Na montagem, a cabaça (Lagenaria siceraria) se transforma em uma caixa cênica e bonecas abayomi representam as divindades que revelam, desde a origem da vida até o cuidado com a saúde mental. Com direção e condução da atriz maranhense Raquel Franco, o espetáculo é indicado para todas as idades e contempla em cada sessão até 20 pessoas, com exibições individuais. Na sua vez, o espectador observa, por uma abertura na cabaça, a animação das figuras em miniatura, manipuladas pelas mãos da artista e pesquisadora.

A nova circulação do espetáculo ‘Igbá Itan’, da Trupe Circuluz, atravessa a Mata Norte e o Sertão de Pernambuco neste fim de semana. A contação das histórias das orixás Iansã, Iemanjá, Oxum e Nanã a partir do teatro de animação chega à sua terceira temporada, mas pela primeira vez estará disponível para espectadores das cidades de Paudalho, no Ilê Axé Iemanjá Sabá, a cerca de 46 km do Recife, nesta sexta-feira (27), e de Arcoverde, no Terreiro de Jurema Encanto das Sete Flechas, a 254 km da capital pernambucana, no sábado (28).

Tecnologia e enredos

Criada em 1989, na Bahia, esta modalidade do teatro de animação é chamada de lambe-lambe, em alusão aos antigos fotógrafos de rua e suas máquinas em formato de caixa. Uma linguagem que, para Raquel Franco, dialoga com o segredo e propõe um mergulho na ludicidade da infância. “Olhar pela fenda é ir descobrindo um pequenino mundo. Para as crianças, é como assistir a um desenho. Elas se sentem dentro da cabaça. Aos adultos, os sentimentos são diversos: encantamento, riso. Já tive muito choro também”, conta.

A escolha da cabaça como caixa cênica não é por acaso. O Igbadu, como é chamado o fruto do cabaceiro em iorubá, também é um elemento dentro das cosmologias africanas. “Esse fruto é a materialização do ventre universal, que gera toda a vida. Nele, estão comportados a terra e o céu”, contextualiza. Dividido em duas partes por uma silhueta, o fruto tem a metade superior como representação do Orún, relativo ao plano divino, enquanto a parte de baixo é o Aiyé e a realidade material.

Os enredos são os awon itan (“histórias” ou “contos”, em iorubá). Eles atravessaram o Atlântico Sul e sobreviveram a partir da contação dos mais velhos às gerações seguintes. Assim, ‘Igbá Itan’ reúne mitologias e constrói outro modo de celebrar o sagrado afro-brasileiro. Um repertório ao qual a filha de santo (ou yawô) do Ilé À rìànlá Tàlàbí, terreiro de candomblé e Patrimônio Vivo de Pernambuco, no município de Paulista, adiciona contornos ao resgatar a imaginativa e íntima experiência de uma caixa de bonecas.

Territórios sagrados e lúdicos

No mês da Consciência Negra, o espetáculo contempla em seu roteiro territórios de resistência e encantamento. “São terreiros e comunidades tradicionais que realizam um trabalho fundamental de salvaguarda das culturas de matriz afro indígenas, como a Jurema e o Candomblé”, aponta Raquel. “Para muitos desses públicos será também o primeiro contato com a linguagem do teatro lambe-lambe. O circuito foi pensado também como espaço de fomento partilhado das nossas expressões cênicas.”

Em dezembro, ‘Igbá Itan’ contempla ainda a Escola Municipal Dulce da Costa Lima, na Ilha de Itamaracá, no Grande Recife, em diálogo com a Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e com as metas do Plano Estadual de Cultura, voltadas à valorização das expressões dos povos tradicionais. A circulação se despede no Ilê Axé Yalodomim Sensul, em Águas Belas, no Agreste, território indígena do povo Fulni-ô.

Circulação

PAUDALHO—PE

27/11/2026 (sexta-feira), às 15h

ILÊ AXÉ IEMANJÁ SABÁ

Rua do Sol, n° 497. Alto dos Irmãos.

ARCOVERDE—PE

28/11/2026 (sábado), às 18h

TENDA DE JUREMA ENCANTO DAS SETE FLECHAS

Rua 8, s/n. Bairro do Veraneio.

ILHA DE ITAMARACÁ—PE

01/12/2026 (terça-feira), às 14h

ESCOLA MUNICIPAL DULCE DA COSTA LIMA

Rua Rio Âmbar, n° 108. Rio Âmbar.

ÁGUAS BELAS—PE

12/12/2026 (sábado), às 16h

ILÊ AXÉ YALODOMIM SENSUL

Estrada de Curral Novo. Sítio Araújo.

Serviço

‘Igba Itan’ espalha da cabaça do Grande Recife ao Sertão

Data: de 23 de novembro a 12 de dezembro de 2026

Duração: cerca de 10 minutos por pessoa

Classificação indicativa: Livre

Gratuito