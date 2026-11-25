Rendendo homenagem ao músico armorial Antonio (Zoca) Madureira, ao ator Jeison Wallace e a Jomard Muniz de Brito (in memoriam), a programação foi concebida a partir do tema "Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, em celebração à música como recurso cênico e narrativo fundamental para que boas histórias sejam contadas.

Após iniciar a edição de 2026 na última quinta-feira (19), o 25º Festival Recife do Teatro Nacional segue em cartaz com uma programação gratuita e solidária. Até o domingo (29), serão apresentados mais de 20 espetáculos, entre montagens nacionais inéditas na cidade e grandes produções pernambucanas.

OffREC

Nesta quarta-feira (25), o grupo mineiro Quatroloscinco apresenta "Velocidade", inspirado em texto da escritora mexicana Vivian Abenshushan. Com narrativa organizada como um livro, dividido em capa, prefácio, dedicatória e sete partes, o espetáculo investiga as diferentes percepções da passagem do tempo. Tem ainda a Companhia Fiandeiros lendo "A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição", de Luiz Marinho, no Espaço Fiandeiros, às 17h.

Já na quinta (26), a programação OffREC traz "A Ideia", do Grupo São Gens, às 17h, no Espaço Solo Gens, e o "Guia Ilustrado para Desobedecer", com Larissa Lacerda, às 19h, no Hermilo. Na sexta (27), tem "Heróis do Maravilhoso", com a pernambucana Cia. Traquejo, às 17h, no Espaço Solo Gens, e, às 19h, no Hermilo, tem "Metendo a Boca", com Ricardo Tabosa (CE).

Outra montagem nacional da mostra é "Veias Abertas", inspirada no livro de Eduardo Galeano, e nas memórias políticas do continente. A peça será apresentada no Hermilo, no sábado (28), às 19h. No mesmo dia, às 17h30, no Espaço O Poste, tem "Maria Preta". O OffREC contará ainda com palestras, rodas de diálogo e atentados teatrais, com artistas e autores como Gyl Gyffoni, Agrinez Melo e Pedro Rodrigues.

Estreias nacionais

Nesta derradeira semana de programação, o festival ainda promete muitas estreias. Uma das mais aguardadas, “As Centenárias" sobe ao palco do Parque novamente nesta quarta (25). Texto do celebrado e premiado dramaturgo pernambucano Newton Moreno, que fez sucesso em 2007, com as atrizes Marieta Severo e Andréa Beltrão, a comédia musical retorna aos palcos e pódios cênicos brasileiros, em novíssima montagem, com as interpretações impecáveis de Laila Garin e Juliana Linhares, nos papéis de Socorro e Zaninha, duas carpideiras centenárias no Sertão do Cariri.

Celebrando a relação entre o teatro e a música, que demarca os caminhos hasteados como bandeiras desta edição, a produção carioca “Minha Estrela Dalva”, com dramaturgia de Renato Borghi, fará também sua estreia no Recife, em duas sessões, nos próximos sábado e domingo (28 e 29), no Teatro do Parque, rendendo homenagem à cantora Dalva de Oliveira, voz que embalou os sonhos de menino do autor e ator. Borghi é também um dos protagonistas da peça, junto com Soraya Resende, que interpreta a cantora, consagrada no imaginário brasileiro como “a rainha do rádio”, por ter contado e cantado suas dores nos palcos do país, numa época de mulheres submetidas e silenciadas.

Outro musical nacional com assinatura pernambucana que fará sua estreia na cidade será “Pequenino Grão de Areia”, fábula poética escrita, musicada e dirigida por João Falcão, sobre um grão de areia sonhador, que se apaixona por uma estrela. Após mais de cem apresentações em São Paulo, a montagem chega ao Recife, onde o autor e diretor nasceu e iniciou sua trajetória artística, com direção musical e arranjos de Ricco Viana, em duas sessões: nos dias 28 e 29, no Teatro Luiz Mendonça.

Homenageado

Grande protagonista desta 25º edição, Jeison Wallace apresentará no mesmo Teatro de Santa Isabel, na quinta e na sexta (26 e 27), duas sessões de seu arrasa-quarteirão “Cinderela, a história que sua mãe não contou”, que há 35 anos combina conto de fadas com comédia popular pernambucana.

O espetáculo, que entrou para a história do teatro nacional como o mais visto na capital Pernambucana durante a década de 1990, após ficar em cartaz por nove anos ininterruptos, será apresentado com outros dois atores do elenco original, além de Jeison: Roberto Costa, a Bicha Madrinha, e Paulo de Pontes, a Madrasta. O trio receberá atores convidados, em uma versão que atualiza as situações da comédia e recupera as brincadeiras que o público conhece de longas datas e temporadas.

Para celebrar o também homenageado Jomard Muniz de Brito e sua inoxidável capacidade de subversão, outra atração do festival serão os Atentados Poéticos, que surpreenderão as plateias de algumas sessões do festival, com declamações de textos de Jomard, antes do início dos espetáculos.

Mais pernambucanos

Da diversificada amostra de estilos e gerações do teatro pernambucano oferecida pelo festival, um dos destaques desta semana é “Não se Conta o Tempo na Paixão”, da monumental Auriceia Fraga, ex-integrante do Vivencial Diversiones, homenageada pelo festival em 2025, que sobe ao palco do Apolo no dia 27.

Outras montagens pernambucanas importantes que o festival apresentará são: a peça “Que muito amou”, reunindo personagens de Caio Fernando Abreu, no Teatro Hermilo, dia 29; “A Casa”, experiência imersiva e intimista, que duas sessões, para pouco mais de 20 pessoas, cada, nos dias 28 e 29, no Espaço A Casa, em Santo Amaro; além de “Ilha”, do jovem grupo Bote de Teatro, que terá duas sessões na Praça do Sebo, nos dias 27 e 28, abrindo alas para um potente futuro cênico nas ruas da cidade.

Confira a programação desta semana:

25º Festival Recife do Teatro Nacional

DIA 25/11 (QUARTA-FEIRA)

Teatro André Filho - Espaço Fiandeiros (Rua da Saudade, 240)

OffREC

17h - Companhia Fiandeiros lê Luiz Marinho: A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição (PE)

45 min / 14 anos

Teatro Apolo

19h - Pela Noite (PE)

80 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - As Centenárias / De Newton Moreno, com Laila Garin e Juliana Linhares (SP) (SP)

110 min / 12 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

20h - Velocidade / Grupo Quatroloscinco (MG)

100 min / 14 anos

DIA 26/11 (QUINTA-FEIRA)

Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)

OffREC

17h - A Ideia (PE) / Abertura de processo do Grupo São Gens

50 min / Livre

17h40 - Palestra com Fagner Felix

18h - Atentados Teatrais 2 - Política: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Guia Ilustrado para Desobedecer / Larissa Lacerda (BA)

70 min/ 16 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou / Jeison Wallace (PE)

75 min / 14 anos

DIA 27/11 (SEXTA-FEIRA)

Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)

OffREC

17h - Heróis do Maravilhoso / Cia Traquejo (PE)

80 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Metendo a Boca / Ricardo Tabosa (CE)

60 min / 12 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou / Jeison Wallace (PE)

75 min / 14 anos

Teatro Apolo

20h - Não se Conta o Tempo na Paixão / Auriceia Fraga (PE)

80 min / Livre

Praça do Sebo

21h - Ilha / Bote de Teatro (PE)

100 min / Livre

DIA 28/11 (SÁBADO)

Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)

OffREC

14h - Roda de diálogo com Pedro Rodrigues e Gyl Giffony. Mediação: Rodrigo Dourado

16h - Atentados Teatrais 3 - Pedagogia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas

17h30 - Maria Preta / O Poste (PE)

70 min / Livre

Teatro Apolo

17h - Circo Godot / Cia Godot (PE)

55 min / Livre

Teatro Luiz Mendonça

17h - O Pequenino Grão de Areia / De João Falcão (SP)

60 min / Livre

Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)

18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)

70 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Veias Abertas / Aquela Cia (RJ)

65 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - Minha Estrela Dalva / Renato Borghi e Soraya Ravenle (RJ)

110 min / 14 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Ópera de Sabão / Grupo Maria Cotia (MG)

70 min / Livre

Praça do Sebo

21h - Ilha / Bote de Teatro (PE)

100 min / Livre

DIA 29/11 (DOMINGO)

Parque da Macaxeira

16h - Ibejis Brincam com a Morte (PE)

40 min / Livre

Praça do Arsenal

16h - Lua, Estrela e Baião / Tapete Voador (PE)

50 min / 12 anos

Teatro do Parque

17h - Minha Estrela Dalva / Renato Borghi e Soraya Ravenle (RJ)

110 min / 14 anos

Teatro Luiz Mendonça

17h - O Pequenino Grão de Areia / De João Falcão (SP)

60 min / Livre

Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)

18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)

70 min / 16 anos

Teatro Apolo

18h - As Bondosas / Cia SOS Investigativo (RJ)

60 min / 18 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Que Muito Amou / Cia Cênicas de Repertório (PE)

70 min / 14 anos

Teatro de Santa Isabel

19h - Ópera de Sabão / Grupo Maria Cutia (MG)

70 min / Livre

*Com informações da assessoria