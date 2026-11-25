Após o lançamento no Recife, o filme seguirá para São Paulo, onde terá uma sessão especial no Cine Belas Artes, dia 10 de dezembro. O percurso entre as duas capitais retoma a geografia da história: além de ambientar a relação entre os protagonistas, Recife e São Paulo foram locações das filmagens.

Inspirado no disco “Interessante e Obsceno”, o cantor pernambucano Martins lança filme homônimo sobre o trabalho nesta quinta-feira (26), às 19h30, no Teatro do Parque, no Centro do Recife. A obra audiovisual tem direção de Gus Arruda Lins e será apresentada em sessão especial seguida por um pocket show de voz e violão do artista. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e estão disponíveis na plataforma Sympla .

No filme “Interessante e Obsceno”, a paulistana Cecília (interpretada pela atriz Jennifer Souza) viaja para a capital pernambucana para reencontrar o recifense Joaquim (vivido por Gus Arruda Lins). No drama romântico, as canções de Martins são parte da narrativa: elas expressam sentimentos que os personagens têm dificuldade de dizer e atravessam as passagens entre o presente e as lembranças do casal. Assim, as faixas do disco aparecem não somente na paisagem sonora, como trilha do filme, mas também estão introduzidas nas cenas, como parte do roteiro, quando por exemplo o casal escuta as canções.

“Interessante e Obsceno” nasceu da ideia de fazer um álbum visual do disco homônimo lançado em 2023. O cantorse juntou ao cineasta Gus Arruda Lins, com quem já havia trabalhado no videoclipe de “Arrepia”. Gus já guardava processos de roteiro para um filme, algo sobre um amor dificultado pela distância entre o Recife e São Paulo - uma trama que encontrava ecos no disco, como na letra de “Tem Problema Não”. Logo, o que seria um álbum visual se aproximou de uma ficção - e, por isso, o resultado é algo entre um filme e um álbum visual.

Diretor, roteirista e intérprete de Joaquim, Gus também assina a montagem do filme. Com trabalhos na publicidade, lançou em 2021 a websérie “Recife É Um Ovo”, que tem a canção “Me Dê”, de Martins, na trilha sonora. Para desenvolver “Interessante e Obsceno”, buscou escutar o disco distante de outros estímulos, “para pegar o instinto principal que primeiro vem à mente”, explica. “O meu objetivo foi alcançar os sentimentos do disco, e ele fala de lascividade, sensualidade, desejo. Então, a premissa tinha de ser interessante e obscena”, conta o realizador.



Martins, que acompanhou a construção do filme, mas preferiu não aparecer, para evitar que o trabalho fosse sobre ele, diz que Gus traz no filme outra perspectiva para o seu trabalho. “Eu gosto da junção de música com vídeo. Quando você escuta uma música cria as próprias imagens, mas poder sugerir essas imagens, com os frames, as cores do vídeo e os enquadramentos… isso potencializou a ideia do meu disco”, fala sobre o resultado. “O filme traz, entre as cenas, algo parecido com o que a gente faz ao relacionar as músicas para um disco: ao terminar uma faixa e começar outra, tem que haver uma dinâmica para que o álbum caminhe, e acho que o filme traz essa dança”, completa.



Com aproximadamente 33 minutos de duração, o filme foi rodado em 2025, em um apartamento na Rua da Aurora, no Recife, e em locações na capital paulista. A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por meio da Prefeitura do Recife, e conta com a distribuição da Mirah!.



SERVIÇO

Lançamento do filme “Interessante e Obsceno” com pocket show de Martins

Quando: Nesta quinta-feira (26), às 19h30

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife)

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

À venda na Sympla

