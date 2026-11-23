Homem da Meia-Noite é homenageado pelo Carnaval de Zé Puluca e desfilará no Agreste em 2027
Programado para meia-noite do dia 23 de janeiro, o desfile marcará a 14ª edição do Carnaval de Zé Puluca, que se tornou uma das tradições carnavalescas da região de Bom Conselho
Publicado: 23/11/2026 às 13:38
Calunga de Olinda desfilará em Bom Conselho, no Agreste, pela primeira vez (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Homem da Meia-Noite será homenageado pelo Carnaval de Zé Puluca em 2027. No próximo ano, a agremiação de Bom Conselho, no Agreste, irá unir um desfile de celebração dos 100 anos do maestro José Duarte Tenório, conhecido como Zé Puluca, que nomeia a instituição, com um dos ícones do Carnaval de Pernambuco.
Programado para meia-noite do dia 23 de janeiro, o desfile marcará a 14ª edição do Carnaval de Zé Puluca, que se tornou uma das tradições carnavalescas da região de Bom Conselho. Será a primeira vez que o Calunga irá à cidade.
“A gente sempre interage com outras agremiações. E é claro que a gente deixa esse momento especial para trazer o ícone do Carnaval de Pernambuco, o Homem da Meia-Noite”, disse o presidente da agremiação, Carlos Alberto Pereira.
Em algumas edições desde 2013, os cortejos do Carnaval de Zé Puluca já reuniram mais de 12 mil pessoas, segundo a organização. Atualmente, o acervo da agremiação conta com 13 bonecos gigantes, um boneco mirim e um dragão chinês.
“Essas homenagens fortalecem nossa identidade e memória. Traz uma felicidade e honra profunda levar o Homem da Meia-Noite para Bom Conselho, numa homenagem que vem de um nome de tamanho significado. José Tenório construiu uma história, um maestro, compositor e educador, uma homenagem especial. Esperamos que seja uma festa inesquecível”, comentou o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho.
Com a união simbólica dos dois gigantes, Bom Conselho se prepara para celebrar os 100 anos de nascimento de Zé Puluca em uma festa que conecta a tradição do frevo de Olinda à memória musical e cultural do Agreste.