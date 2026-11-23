Programado para meia-noite do dia 23 de janeiro, o desfile marcará a 14ª edição do Carnaval de Zé Puluca, que se tornou uma das tradições carnavalescas da região de Bom Conselho

Calunga de Olinda desfilará em Bom Conselho, no Agreste, pela primeira vez (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Homem da Meia-Noite será homenageado pelo Carnaval de Zé Puluca em 2027. No próximo ano, a agremiação de Bom Conselho, no Agreste, irá unir um desfile de celebração dos 100 anos do maestro José Duarte Tenório, conhecido como Zé Puluca, que nomeia a instituição, com um dos ícones do Carnaval de Pernambuco.

Programado para meia-noite do dia 23 de janeiro, o desfile marcará a 14ª edição do Carnaval de Zé Puluca, que se tornou uma das tradições carnavalescas da região de Bom Conselho. Será a primeira vez que o Calunga irá à cidade.

“A gente sempre interage com outras agremiações. E é claro que a gente deixa esse momento especial para trazer o ícone do Carnaval de Pernambuco, o Homem da Meia-Noite”, disse o presidente da agremiação, Carlos Alberto Pereira.

Em algumas edições desde 2013, os cortejos do Carnaval de Zé Puluca já reuniram mais de 12 mil pessoas, segundo a organização. Atualmente, o acervo da agremiação conta com 13 bonecos gigantes, um boneco mirim e um dragão chinês.

“Essas homenagens fortalecem nossa identidade e memória. Traz uma felicidade e honra profunda levar o Homem da Meia-Noite para Bom Conselho, numa homenagem que vem de um nome de tamanho significado. José Tenório construiu uma história, um maestro, compositor e educador, uma homenagem especial. Esperamos que seja uma festa inesquecível”, comentou o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho.

Com a união simbólica dos dois gigantes, Bom Conselho se prepara para celebrar os 100 anos de nascimento de Zé Puluca em uma festa que conecta a tradição do frevo de Olinda à memória musical e cultural do Agreste.