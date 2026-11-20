Nação Zumbi traz a força da cultura popular pernambucana e reflexões sobre o cenário político em "Outro Carnaval", primeiro disco de inéditas após 12 anos

Em "Outro Carnaval", Nação Zumbi combina psicodelia, afrofuturismo e ritmos da cultura popular (Foto: Duda Portella)

Em mais de três décadas de história, a Nação Zumbi nunca seguiu uma linha reta. Dos mangues e palafitas do Recife para o mundo, o grupo inventou, reinventou e revolucionou o jeito de sentir e tocar Pernambuco. Ao mesmo tempo, superou mudanças na formação que nunca abalaram sua essência, mantendo vivo e pulsante o legado de Chico Science.

Diante da única obviedade possível para a banda — a de que nada nela é óbvio —, pairava no ar uma curiosidade: o que a banda prepararia para suceder “Nação Zumbi” (2014), seu último projeto de inéditas? Bem, o álbum “Outro Carnaval”, que chega nesta sexta-feira (20) às plataformas digitais, traz a resposta — ou melhor, várias delas.

A mais potente delas é a força da cultura popular pernambucana no projeto, que tem a produção de Fabio Pinczowski e a coprodução do vocalista Jorge Du Peixe. Em sintonia com o afrofuturismo típico da Nação, o percussionismo de Toca Ogan, Marcos Matias e Gustavo da Lua assume o protagonismo e embala um cortejo sonoro de frevo, ciranda, coco, maracatu e baião.

“Chico conseguiu construir a Nação Zumbi, que é muito maior do que a gente. É uma memória viva. Somos esse legado em movimento e continuamos carregando aquele grito, aquela metáfora, aquela festividade musical que ele nos apresentou. Temos a missão de manter essa chama acesa. É uma responsabilidade enorme, precisamos segurar essa tocha e garantir que ela continue iluminando o caminho”, afirma Du Peixe em entrevista ao Diario.



Além disso, o viés político permanece latente já na faixa de abertura, “Outro Carnaval”. Nela, assim como em praticamente todas as outras oito canções, a banda evoca um chamado de resistência frente à ascensão de governos de extrema-direita na América Latina.

“O Brasil foi o último a resistir e conseguiu preservar sua democracia graças à força de mobilização do povo. Houve um movimento estudantil, uma população que despertou para a necessidade de defender a democracia e impedir que os tempos obscuros voltassem. É uma luta complicada, mas precisamos resistir. A primeira música fala sobre essa vida de guerra que estamos vivendo”, conta o vocalista.

Diferentemente da estética mais densa que marcou o início da Nação, porém, nota-se aqui uma sonoridade mais lúdica e imagética, que busca transportar o ouvinte para um mundo distante daquele em que vivemos, a partir dos sopros e arranjos de Henrique Albino, distorções da guitarra de Neilton Carvalho e as texturas e os timbres particulares de Lello Bezerra.

Du Peixe recomenda ouvir o álbum de olhos fechados para absorver todo o ambiente que “Outro Carnaval” constrói. “Depois das telas, as pessoas só fecham os olhos para dormir. No cinema, todos são convidados a fazer silêncio e manter a atenção naquilo que acontece diante deles. Acho que a nossa música também pede esse momento de pausa para ouvir com atenção e mergulhar no que está sendo apresentado”, sugere o artista.



É inevitável também falar de “Desencaminho”, samba inspirado em canto de terreiro com participação de Alessandra Leão e Surama Ramos, que soa diferente de tudo o que a Nação Zumbi já apresentou.

“Tudo aquilo que a gente ouve, consciente ou inconscientemente, acaba se revelando a cada disco. Essa diversidade está muito ligada à própria identidade da Nação, que não se limita a um gênero ou ritmo específico. Se somos o que somos, seremos quem somos”, diz Jorge Du Peixe. Segundo ele, Henrique Albino chegou a definir a música como um “samba do Morro da Conceição” pelo encontro entre o sagrado e a boemia.

Sobre a expectativa do público depois de tanto tempo de espera, o cantor resgata um ensinamento de Chico Science. “Em primeira instância, fazemos música para nós mesmos. Como dizia Chico, basta soar bem aos ouvidos. Se soa bem aos nossos ouvidos, acho que vai soar bem aos ouvidos de outras pessoas também. Não gostar também é permitido, é normal. Mas esperamos que as pessoas gostem e que tenhamos um bom feedback de tudo isso”, conclui.

