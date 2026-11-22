A programação começa neste domingo (22) e segue até o dia 28, incluindo concertos, recitais, workshops e apresentações de artistas pernambucanos

Evento foi criado em celebração ao Dia do Músico (22 de novembro) (Divulgação)

A programação acontece de 22 a 28 de novembro e reúne concertos, recitais, workshops, seminários de pesquisa e apresentações de artistas pernambucanos e convidados de outros estados. Mais de 500 músicos estarão envolvidos nas atividades.

A partir deste domingo (22), data em que é celebrado o Dia do Músico, até o próximo sábado (28), o Conservatório Pernambucano de Música realizará a Semana da Música CPM 2026, o evento mais aguardado entre os docentes, discentes e público da instituição. A programação reúne atividades artísticas e pedagógicas, com concertos, recitais, workshops, seminários de pesquisa e apresentações musicais em diferentes espaços do Recife.

Ao todo, serão mais de 500 músicos envolvidos, entre estudantes, professores, integrantes dos grupos artísticos da instituição e artistas convidados.



PROGRAMAÇÃO



A programação terá início no domingo (22), às 17h, com o Concerto Allegretto, na Paróquia Rosário da Boa Vista. A abertura oficial acontecerá na segunda-feira (23), às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, com apresentações da Orquestra Sinfônica Jovem do CPM, sob regência de Susan Hagar, e da Orquestra Sinfônica Infantil, sob regência de Manoela Dias. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site do teatro, a partir das 10h do dia do evento.

Ao longo da semana, o CPM promoverá atividades que integram formação musical, produção acadêmica e apresentações artísticas. Os seminários de pesquisa, realizados entre segunda (23) e quarta-feira (25), no Estúdio CPM, abordarão temas relacionados à educação musical, práticas pedagógicas, preservação cultural, frevo, música instrumental e pesquisa acadêmica. A programação também contará com workshops ministrados por profissionais convidados, como Marcos Diniz e Nelson Faria, que participarão das atividades ao lado do músico Sandro Haick.

A edição de 2026 receberá atrações de diferentes estilos e formações musicais. Entre os nomes confirmados estão Nelson Faria e Sandro Haick, Rogério Caetano e Cristovão Bastos, além de Hortência Maria, com o espetáculo em homenagem a Clara Nunes. Também integram a programação grupos e artistas como Orquestra Coisas do Agreste, Shine Floyd, Banda Mangue Luz, TRIONABUCO, Jonas Lourenço, Banda Sinfônica do CPM, Combo CPM e Orquestra Frevo Mulher do CPM.

Outro destaque será a realização da II Semana Internacional do Clarinete, com atividades entre os dias 23 e 25 de novembro. A programação inclui a abertura oficial, o lançamento do álbum do Quinteto de Clarinetes Tekoha e o recital de encerramento, com participação de José Cabrera, Kathia Galleguillos e Virgínia Figueiredo.

A semana também dará espaço à produção dos grupos artísticos da instituição, com uma mostra especial na sexta (27), no Estúdio CPM, reunindo formações como TRIPLUM, O Curioh, Coro Juvenil, Coro Infantil e Blue Jeans. No mesmo dia, o público poderá acompanhar apresentações do Combo CPM, com a participação de convidados, e da Ópera Lab, além do concerto de Rogério Caetano e Cristovão Bastos.

No sábado (28), encerrando a programação, estão previstas apresentações do Quinteto de Metais Ludovico Andrade, do espetáculo Hortência Maria canta Clara Nunes, da Orquestra Frevo Mulher do CPM e de Julio Sarki, em diferentes espaços do Conservatório.