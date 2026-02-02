Homem da Meia-Noite celebra 94 anos com cortejo e recebe roupa do desfile de 2026

Homem da Meia-Noite celebra 94 anos (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)

O Homem da Meia-Noite, um dos maiores símbolos do carnaval pernambucano, celebrou 94 anos nesta segunda-feira (2) com uma festa que tomou as ruas do Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A comemoração teve cortejo de maracatus, apresentação musical e um bolo gigante.

A programação começou com a saída de dez nações de maracatu da Rua Treze de Maio, em frente à casa da estilista Haia Marak, responsável pela criação do traje que o calunga usará no carnaval de 2026. Ao som dos tambores, o cortejo seguiram até o Largo do Bonsucesso e sobe em direção à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

Também houve o encontro das nações com o Homem da Meia-Noite, que saiu do interior da igreja para acompanhar o desfile até a sede do clube. Lá, ocorreu o tradicional corte do bolo comemorativo, que pesa cerca de 100 quilos e mede aproximadamente quatro metros de altura.

O parabéns foi executado pela Orquestra do Maestro Carlos, com participação dos passistas da Cia Brasil por Dança. Integram o cortejo as nações Maracatu Nação Pernambuco, Estrela Brilhante de Igarassu, Leão Coroado, Tigre, Camaleão, Maracambuco, Badia, Luanda, Estrela Brilhante de Olinda e Sol Brilhante de Olinda.

Durante a celebração, também foi entregue oficialmente a roupa que o Homem da Meia-Noite vestirá no carnaval de 2026. Pela primeira vez, o traje é conduzido pelas ladeiras do Sítio Histórico a bordo da Rural de Roger de Renor, partindo da residência da figurinista.

No carnaval deste ano, o Homem da Meia-Noite também presta homenagens a nomes da cultura popular e da ancestralidade afro-brasileira, como o Maracatu Nação Pernambuco, o Grupo Bongar, Mãe Beth de Oxum, o músico Siba e o Mestre Salú, reunindo frevo, maracatu e rabeca em uma celebração pelas ladeiras de Olinda.