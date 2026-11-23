O primeiro Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Nordeste foi inaugurada em Salvador, na Bahia, no sábado (21), com exposição em homenagem ao bloco Ilê Aiyê. O equipamento deve chegar a uma área de 10 mil m² até 2031. No momento, apenas mil m² está aberto ao público

A ministra da Cultura Margareth Menezes inaugurou o CCBB Salvador ao lado de artistas e gestores da cidade (Arissom Marinho/Divulgação)

Um sol escaldante estampou o céu de Salvador, na Bahia, na manhã do sábado (21), mas não intimidou os soteropolitanos que compareceram à abertura da primeira unidade nordestina do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), localizada no Palácio da Aclamação, no centro da cidade.

O prédio histórico, que foi residência dos governadores da Bahia, deve se tornar o principal ambiente do equipamento, no entanto, ainda estava isolado por tapumes e a conclusão de suas obras de restauro está prevista apenas para 2028. Ainda assim, o clima era de festa na ocasião, que teve como carro-chefe a estreia da exposição "Nação Ilê", em homenagem ao primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê.

Durante a solenidade de inauguração, a ministra da Cultura Margareth Menezes comemorou a parceria estabelecida ainda em 2024 entre o Banco do Brasil, o Ministério da Cultura e o Governo da Bahia, que, desde então, levou diversos projetos culturais itinerantes para a capital do estado, preparando o campo para a chegada da unidade. “Salvador já tem importantes equipamentos culturais, mas queremos cada vez mais. Os CCBB são conhecidos pela qualidade da programação e democratização do acesso à cultura, com muita atividade gratuita da criança à maioridade, porque cultura é desenvolvimento", apontou a baiana.

Diante de uma plateia formada por artistas e gestores, como Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia, e Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Margareth reforçou a importância da unidade para o local. “Um equipamento cultural movimenta a cidade, fortalece o turismo, o comércio e os serviços, gerando emprego, renda e oportunidade para artistas, técnicos, produtores e trabalhadores da economia criativa. Investir em cultura é investir em gente, em dignidade e cidadania, garantindo que a arte e a memória sejam um direito de todos", defendeu.

Em entrevista à imprensa, o diretor-geral do CCBB Salvador, Júlio Paranaguá, garantiu que esses benefícios devem se estender ao mercado cultural de todo o Nordeste, já que a nova unidade tem a proposta de contemplar especialmente artistas de toda a região. “Antes mesmo da gente inaugurar o equipamento, quando estávamos com as atividades itinerantes, nós trouxemos grupos de teatro de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, por exemplo. A gente trabalha com um edital de seleção bianual e no último, de 2025, a gente já teve um crescimento de produções do Nordeste e do Norte aprovadas”, indica o gestor.

50 anos de Ilê Aiyê

Com curadoria de Tiganá Santana, Tiago Sant’Ana e Raquel Barreto, a exposição "Nação Ilê” ocupa uma área expositiva de 800m², reunindo obras de 30 artistas brasileiros e internacionais de diferentes épocas, como Mestre Didi, Alberto Pitta e Seydou Keita. A mostra fica em cartaz até 29 de março, com a proposta de apresentar o Ilê Aiyê como uma nação expandida, que articula arte, memória, identidade e luta de diversos povos negros.

“O Ilê representa toda a cultura baiana, o movimento negro e toda a luta por reparação e igualdade racial. É justo que o ccbb de salvador seja inaugurado com uma exposição que celebra essa história”, observou Valéria Lima, responsável pela pesquisa da mostra, filha de Dete Lima e neta de Mãe Hilda Jitolu, que ajudou a fundar o bloco em 1974.

Obras

Além da área expositiva, a primeira entrega das obras do CCBB Salvador ainda inclui um anexo histórico e uma ampla área externa, onde o Ilê Aiyê realizou um show com ingressos esgotados na noite de abertura, no sábado (21). A apresentação contou com convidados como Daniela Mercury, Marcelo D2 e Lazzo Matumbi, abrindo o espaço em grande estilo.

Além de concluir a requalificação do Palácio da Aclamação em 2028, o projeto ainda prevê a construção de dois anexos contemporâneos até 2031. Ao fim, a área total do equipamento deve chegar a 10 mil m², incluindo dois teatros, cinema, galeria e área para shows.

*A jornalista viajou a convite do CCBB