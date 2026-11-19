Publicação norte-americana reuniu 14 artistas que gostaria de ver enfrentando o novo 007, vivido por Robert Pattinson; lista inclui também Pierce Brosnan, Brad Pitt e Kristen Stewart

Revista norte-americana reuniu 14 artistas que gostaria de ver enfrentando o novo 007, vivido por Robert Pattinson; além de Fernanda Torres, a lista inclui também Pierce Brosnan, Brad Pitt e Kristen Stewart. (Divulgação e Robyn Beck/AFP)

Com Robert Pattinson confirmado como o novo intérprete de James Bond, a atenção em torno da próxima produção da franquia começa a se voltar também para quem poderá enfrentar o agente secreto nas telas. A revista norte-americana Variety publicou uma seleção de artistas que gostaria de ver no papel do antagonista, e a brasileira Fernanda Torres está entre os nomes escolhidos.

A lista reúne 14 nomes, entre atores e atrizes de Hollywood, com trajetórias que passam por produções de espionagem, dramas, filmes de ação e grandes franquias do cinema. Entre as sugestões estão Pierce Brosnan, que já viveu o próprio 007, Brad Pitt, Angelina Jolie, Idris Elba, Cillian Murphy e Tilda Swinton.

A publicação apresenta possibilidades de escalação, sem indicar que qualquer um dos artistas esteja contratado ou em negociação para o papel. A proposta é imaginar diferentes perfis de antagonistas para a nova fase da franquia, que terá direção de Denis Villeneuve.

Fernanda Torres já revelou desejo de participar de James Bond

A presença de Fernanda Torres na seleção tem um motivo que vai além do reconhecimento internacional conquistado pela atriz. Durante a temporada de premiações de Ainda Estou Aqui, ela revelou que gostaria de integrar o universo de James Bond, ainda que em uma participação breve.

Em entrevista ao podcast Variety Awards Circuit, a brasileira contou que seu desejo seria interpretar a secretária de um grande vilão da franquia. A ideia, segundo ela, seria ter uma única fala para anunciar a chegada do agente secreto.

"Eu adoraria ser a secretária de um vilão de James Bond", afirmou, em tradução livre. Em seguida, explicou qual seria sua fala ideal: "Ele estará esperando por você na próxima sala, sr. Bond".

A Variety também imaginou a atriz em uma posição de poder nos bastidores da trama: uma empresária do setor de comunicação do Rio de Janeiro que exerce influência política e conduz negócios longe dos holofotes.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda interpretou Eunice Paiva, papel que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama e uma indicação ao Oscar na mesma categoria. A atuação ampliou sua projeção internacional e a colocou entre os nomes brasileiros de destaque no cinema.

Kristen Stewart, Michael Fassbender e Rebecca Ferguson aparecem na lista

Kristen Stewart, ex-namorada de Pattinson, aparece como uma possibilidade que chama atenção pela história que compartilha com Robert Pattinson. Os dois protagonizaram a franquia Crepúsculo e tiveram um breve relacionamento durante as gravações.

Pierce Brosnan, que interpretou James Bond em quatro filmes, entre 1995 e 2002, também é um nome que se destaca na seleção. Recentemente, ele viveu um agente duplo em Black Bag e um líder da máfia irlandesa na série Terra da Máfia.

Entre os nomes sugeridos pela revista também estão Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Timothée Chalamet, Daniel Kaluuya e Tom Hiddleston.

Até o momento, nenhum dos artistas citados pela Variety foi confirmado no elenco do próximo longa-metragem.