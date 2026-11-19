Inspirado no clássico de José Saramago, espetáculo "(Um) Ensaio sobre a cegueira" abre o Festival Recife do Teatro Nacional nesta quinta-feira (19), com três sessões gratuitas

Festival Recife do Teatro Nacional recebe espetáculo "(Um) Ensaio Sobre a Cegueira" (Foto: Thiele Elissa)

Mais de três décadas após sua publicação, “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago, continua provocando reflexões sobre a sociedade e as relações humanas.

A obra inspira o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, do Grupo Galpão, que abre o Festival Recife do Teatro Nacional nesta quinta-feira (19), no Teatro de Santa Isabel, onde terá mais duas apresentações até sábado (21), sempre às 19h.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes de cada apresentação, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Com direção de Rodrigo Portella e direção musical de Federico Puppi, a peça leva ao palco a história de uma cidade devastada por um surto de cegueira. “Saramago usa a cegueira como uma metáfora. Não como algo literal, mas com um sinal dos tempos em que vivemos. Somos incapazes de reconhecer a existência do outro.

Vivemos atolados no mundo de algoritmos, fake news, manipulação e ascensão de autocracias. As soluções coletivas são cada vez mais desprezadas e nosso mundo está aprisionado pelo exacerbado individualismo e o consumismo”, afirma Eduardo Moreira, ator e fundador do Grupo Galpão.

Em formato de ensaio aberto, o espetáculo dilui a fronteira entre ficção e realidade por meio da constante transição do elenco entre narradores e personagens. Além disso, 14 espectadores são convidados a deixar seus lugares na plateia e compartilhar o espaço cênico, de olhos vendados, com o elenco.

“Quando traça a linha tênue entre a civilização e a barbárie, Saramago está nos dizendo que a única saída possível se faz pela construção coletiva, pelo reconhecimento da diferença e da possibilidade de convívio com aquilo que diverge de nós mesmos. Nada mais atual para esses tempos sombrios que enfrentamos”, destaca Eduardo.

Palestra

Além das apresentações, a passagem do Grupo Galpão por Recife prevê a palestra “A Eterna e Constante Invenção de um Coletivo de Teatro”, ministrada pelo próprio Eduardo Moreira.

Pensada especialmente para estudantes e professores da rede pública de ensino, a atividade abre espaço para um diálogo generoso sobre os 44 anos de história da companhia, compartilhando os princípios, as experiências e a pulsão criativa que movem o trabalho coletivo do grupo.

O evento acontece nesta quinta-feira, das 10h às 12h, no Cinema da UFPE e tem participação gratuita com inscrição prévia pelo Sympla.

