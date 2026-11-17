Franquia distópica retorna para seu sexto filme contando a história de origem do personagem Haymitch Abernathy, 24 anos antes dos acontecimentos da saga de Katniss

Visual colorido do filme reforça artificialidade violenta da arena e da Capital (Lionsgate/Divulgação)

É perceptível como o impacto de “Jogos Vorazes” na cultura pop vem sendo retomado desde o lançamento de “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, em 2023, primeira prequel do universo criado pela autora Suzanne Collins e levado às telas pela primeira vez em 2012. A construção de um sentimento nostálgico no público, além dos paralelos da saga com os conflitos mundiais, responde por parte da grande expectativa em torno de “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”, que entra em cartaz nesta quinta-feira (19) trazendo à tela a mais trágica de todas as histórias da franquia.

Este novo capítulo, baseado no livro homônimo lançado em 2025, é ambientado 40 anos depois do antecessor e 24 anos antes da saga de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence). A história acompanha o jovem Haymitch Abernathy (Joseph Zada), forçado a participar da 50ª edição dos jogos, conhecida como o Segundo Massacre Quaternário, ocasião em que o dobro de adolescentes é sorteado para lutar na arena até a morte. Determinado a sabotar a estrutura armada pela Capital, ele tenta conciliar a luta pela sobrevivência com a proteção de seus próximos.

Personagens célebres da série cinematográfica retornam, como o tirânico presidente Snow (agora interpretado por Ralph Fiennes), a conselheira Effie Trinket (Elle Fanning) e o produtor de filmagens Plutarch (Jesse Plemons), que viria a se tornar idealizador dos jogos, entre outros nomes da galeria de Panem. A grande adição ao elenco é Glenn Close, no papel de Drusilla Sickle, acompanhante dos tributos do Distrito 12.

Assim como “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, que narrava os primeiros anos dos jogos para revelar as origens de Coriolanus Snow, “Amanhecer na Colheita” possui um inequívoco senso de propósito. Ambos funcionam menos como uma ampliação de curiosidades e mais como um adensamento de informações dramáticas.

É notável que os dois filmes dessa nova fase sejam mais longos do que os quatro antecessores, possuam estruturas de enredo mais arriscadas e ambiciosas e, principalmente, baseiem seus dramas em jornadas cujo desfecho funesto já é sabido de partida. Em última instância, eles aumentam o impacto de trajetórias conhecidas pelo público e reforçam seu legado emocional — exatamente o que prequels como “Animais Fantásticos” (origens do Mundo Bruxo de Harry Potter) ficaram devendo.

No comando desde “Jogos Vorazes: Em Chamas”, segundo filme e maior sucesso de crítica e bilheteria da franquia, o diretor Francis Lawrence não só encontrou uma identidade visual para os novos episódios como também tem a rara habilidade de imprimir peso e intensidade aos temas políticos dos livros sem soar excessivamente didático. Consciente do público-alvo do material desde o começo, ele também controla o nível de violência para que esta jamais se torne o apelo das produções — que, afinal, sempre criticaram justamente a espetacularização da morte.

Os cenários, os figurinos e o uso da tecnologia demonstram um apreço impressionante da equipe de design de produção, aqui liderada por Uli Hanisch, que aposta na artificialidade da arena por meio de um colorido ostentoso, em contraste com a estética acinzentada do capítulo anterior. A fotografia de Jo Willems, colaborador habitual do diretor, compõe bem a grandeza desses novos espaços e não decepciona na clareza das sequências de ação, embora ambos não imprimam aqui a mesma inspiração nos movimentos de câmera de “Em Chamas” (basta comparar a entrada na arena daquele filme e deste para notar a diferença entre o vigoroso e o correto).

Embora todos os seis filmes tenham um fundo melancólico nítido, “Amanhecer na Colheita” dá um passo além no tom de desgraça e faz do arco de Haymitch uma provação em si. No papel, basear toda a ação dramática nessa sucessão de perdas do protagonista faz sentido: retoma a ideia de que essas histórias de origem não são narrativas de heroísmo, mas, sim, tragédias que levariam a algum resultado positivo posterior.

O que compromete este novo “Jogos Vorazes” é que o filme repete precisamente o mesmo recurso melodramático várias vezes. E, por mais esforçado que seja Joseph Zada, ele e seus companheiros de cena do elenco jovem (como Mckenna Grace e Whitney Peak) carecem de gravidade para que essa lógica do acúmulo de dores se faça sentir em sua totalidade. O saldo é uma sensação de repetição que dilui o impacto de acontecimentos brutais.

O peso iconográfico dos filmes com Jennifer Lawrence cresce, porém, em "Amanhecer na Colheita", que possui na sua premissa a vantagem de um centro emocional mais relacionável do que "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". Interpretado por Woody Harrelson na maturidade, o protagonista já é bastante querido pela base de fãs de "Jogos Vorazes" e este episódio certamente sabe aproveitar o seu imaginário para despertar sentimentos carregados.

O epílogo, inclusive, talvez esteja entre os usos de 'fanservice' melhor justificados de uma saga pop contemporânea. A catarse emocional aqui, afinal, está mais na memória deixada por aquela revolução do que naquilo que o longa tem a mostrar.