Festival Recife do Teatro Nacional terá 32 espetáculos inéditos e gratuitos; veja programação
Festival Recife do Teatro Nacional celebra 25 anos com espetáculos inéditos, debates e atividades formativas em diferentes espaços culturais da capital pernambucana
Publicado: 18/11/2026 às 17:53
Espetáculo "Meia Noite" usa a capoeira como elemento criador de movimento e memória do corpo negro (Foto: Lívia Neves)
O Festival Recife do Teatro Nacional chega à sua 25ª edição a partir desta quinta-feira (19), ocupando palcos, teatros, parques e outros espaços culturais da capital pernambucana com algumas das principais produções contemporâneas das artes cênicas brasileiras até o dia 29.
Consolidado como uma das mais importantes vitrines do teatro no país, o evento reúne 32 montagens, sendo 17 espetáculos nacionais, todos inéditos no Recife, e 15 pernambucanos. Todas as atividades são gratuitas, mediante contribuição solidária com alimentos não perecíveis. A programação completa pode ser conferida ao final da matéria.
Com o tema “Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, a edição deste ano propõe um encontro entre duas importantes expressões culturais da cidade, explorando a música como recurso cênico, narrativo e elemento fundamental para a construção de histórias. O festival presta homenagem ao músico armorial Antonio (Zoca) Madureira, ao ator Jeison Wallace e ao artista, escritor e pensador Jomard Muniz de Brito (in memoriam). A curadoria é assinada por André Brasileiro.
A abertura acontece nesta quinta-feira (19), no Teatro de Santa Isabel, com o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, do Grupo Galpão, de Minas Gerais. A montagem parte do célebre romance do escritor português José Saramago, que completa três décadas de publicação, para investigar os limites da percepção humana e a capacidade de enxergar o outro diante do colapso das relações sociais. As outras duas sessões acontecem na sexta-feira (20) e no sábado (21).
Entre os destaques nacionais estão ainda a Cia. do Latão, de São Paulo, que retorna ao Recife após dez anos com “Experimento H”, inspirado em contos de Truman Capote; e duas produções assinadas pelo dramaturgo pernambucano Newton Moreno: “Última Cova”, musical protagonizado por Marco França, e “As Centenárias”, com Laila Garin e Juliana Linhares.
A programação também reúne musicais como “Minha Estrela Dalva”, homenagem à cantora Dalva de Oliveira, e “Ópera de Sabão”, do grupo mineiro Maria Cutia, além de “Pequenino Grão de Areia”, escrito e dirigido pelo pernambucano João Falcão.
A relação entre teatro, música e memória também atravessa as homenagens desta edição. No dia 22, a Orquestra Malassombro apresenta um espetáculo dedicado à trajetória de Antonio Madureira, com repertório que percorre mais de cinco décadas de criação, da música armorial aos gêneros populares.
Já Jeison Wallace retorna ao palco com “Cinderela, a história que sua mãe não contou”, comédia que completa 35 anos e se tornou um dos grandes fenômenos do teatro popular pernambucano. A homenagem a Jomard Muniz de Brito, por sua vez, inspira os Atentados Teatrais, série de encontros e intervenções artísticas dedicados às inquietações poéticas, políticas e pedagógicas de sua obra.
A produção pernambucana também ocupa lugar de destaque, com trabalhos de diferentes gerações e linguagens. Entre eles estão uma nova montagem de “O Auto da Compadecida”, clássico de Ariano Suassuna, e “Não se Conta o Tempo na Paixão”, da atriz Auriceia Fraga, além de criações contemporâneas como “Que muito amou”, que reúne personagens do universo literário de Caio Fernando Abreu, e “Ilha”, do jovem grupo Bote de Teatro.
Além da programação principal, o festival promove a mostra OffREC, dedicada a montagens, leituras dramatizadas, debates e experimentações cênicas. Com dez atrações, a iniciativa amplia o espaço de diálogo entre artistas, pesquisadores e grupos de diferentes regiões do país, abordando questões políticas, sociais e estéticas.
Entre os destaques estão o monólogo “Edson”, do carioca Matheus Macena, sobre um estudante secundarista assassinado durante a Ditadura Militar, e “Velocidade”, do grupo mineiro Quatroloscinco, inspirado na obra da escritora mexicana Vivian Abenshushan.
25º Festival Recife do Teatro Nacional
Programação
Dia 19/11 (QUINTA-FEIRA)
Teatro de Santa Isabel
19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
140 min / 16 anos
Dia 20/11 (SEXTA-FEIRA)
Teatro de Santa Isabel
19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
140 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
20h - Experimento H (SP)
90 min / 14 anos
DIA 21/11 (SÁBADO)
Teatro Apolo
16h - Maria dos Céus (SP)
45 min / Livre
Parque Tamarineira
17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)
60 min / Livre
Teatro Barreto Júnior
18h - A Última Cova (SP)
80 min / 12 anos
Teatro de Santa Isabel
19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
140 min / 16 anos
Teatro do Parque
20h - Rádio Malassombro (PE)
60 min / Livre
Teatro Hermilo Borba Filho
20h - Experimento H (SP)
90 min / 14 anos
DIA 22/11 (DOMINGO)
Teatro Hermilo Borba Filho
16h e 19h - Medeia Depois do Sol (SP)
60 min / 12 anos
Parque Eduardo Campos
17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)
60 min / Livre
Teatro do Parque
18h - Homenagem a Antônio Madureira, músico de todos os ritmos
85 min / Livre
Teatro Luiz Mendonça
18h - Auto da Compadecida (PE)
80 min / 12 anos
Teatro Barreto Júnior
18h - A Última Cova (SP)
80 min / 12 anos
DIA 23/11 (SEGUNDA-FEIRA)
Teatro Apolo
OffREC
17h - Cordéis Minimalistas (PE)
90 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
19h - Edson (RJ)
70 min / 16 anos
Pátio Apolo Hermilo
20h - Lançamento dos livros: Lantejoulas no Mangue (Márcio Bastos), Tulio Carella (Moacir Japearson), Projétil (Gyl Gyffony), Copi (Renata Pimentel), Poética Matricial (Agrinez Melo), Mino (Java Araújo) e Lolita (Cícero Belmar)
DIA 24/11 (TERÇA-FEIRA)
Teatro Barreto Júnior
15h - Vossa Mamulegecência (PE)
100 min / Livre
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
OffREC
- 17h - Rita 9.11 Performance-palestra de Sônia Sobral (SP)
35 min / Livre
- 18h - Atentados Teatrais 1 - Poesia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
19h - Edson (RJ)
70 min / 16 anos
Teatro do Parque
20h - As Centenárias (SP)
110 min / 12 anos
Teatro Apolo
20h - Na Bagagem Poesia (PE)
40 min / 12 anos
DIA 25/11 (QUARTA-FEIRA)
Teatro André Filho - Espaço Fiandeiros (Rua da Saudade, 240)
OffREC
17h - Companhia Fiandeiros lê Luiz Marinho: A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição
45 min / 14 anos
Teatro Apolo
19h - Pela Noite (PE)
80 min / 16 anos
Teatro do Parque
20h - As Centenárias (SP)
110 min / 12 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
20h - Velocidade (MG)
100 min / 14 anos
DIA 26/11 (QUINTA-FEIRA)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
OffREC
- 17h - A Ideia (PE) - Abertura de processo do Grupo São Gens
50 min / Livre
- 17h40 - Palestra com Fagner Felix
- 18h - Atentados Teatrais 2 - Política: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
19h - Guia Ilustrado para Desobedecer (BA)
70 min/ 16 anos
Teatro de Santa Isabel
20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)
75 min / 14 anos
DIA 27/11 (SEXTA-FEIRA)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
OffREC
17h - Heróis do Maravilhoso (PE)
80 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
19h - Metendo a Boca (CE)
60 min / 12 anos
Teatro de Santa Isabel
20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)
75 min / 14 anos
Teatro Apolo
20h - Não se Conta o Tempo na Paixão (PE)
80 min / Livre
Praça do Sebo
21h - Ilha (PE)
100 min / Livre
DIA 28/11 (SÁBADO)
Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)
OffREC
- 14h - Roda de diálogo com Pedro Rodrigues e Gyl Giffony. Mediação: Rodrigo Dourado
- 16h - Atentados Teatrais 3 - Pedagogia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
- 17h30 - Maria Preta (PE)
70 min / Livre
Teatro Apolo
17h - Circo Godot (PE)
55 min / Livre
Teatro Luiz Mendonça
17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)
60 min / Livre
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)
70 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
OffREC
19h - Veias Abertas (RJ)
65 min / 16 anos
Teatro do Parque
20h - Minha Estrela Dalva (RJ)
110 min / 14 anos
Teatro de Santa Isabel
20h - Ópera de Sabão (MG)
70 min / Livre
Praça do Sebo
21h - Ilha (PE)
100 min / Livre
DIA 29/11 (DOMINGO)
Parque da Macaxeira
16h - Ibejis Brincam com a Morte (PE)
40 min / Livre
Praça do Arsenal
16h - Lua, Estrela e Baião (PE)
50 min / 12 anos
Teatro do Parque
17h - Minha Estrela Dalva (RJ)
110 min / 14 anos
Teatro Luiz Mendonça
17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)
60 min / Livre
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)
70 min / 16 anos
Teatro Apolo
18h - As Bondosas (RJ)
60 min / 18 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Que Muito Amou (PE)
70 min / 14 anos
Teatro de Santa Isabel
19h - Ópera de Sabão (MG)
70 min / Livre