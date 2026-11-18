Anthony Ippolito vive Sylvester Stallone em cinebiografia que reconstitui gravações insanas de 'Rocky: O Lutador', que completa 50 anos em 2026 (Amazon MGM Studios/Divulgação)

Prestes a completar 50 anos, 'Rocky, o Lutador' transformou para sempre o cinema de boxe, completamente desacreditado pela indústria até então. Boa parte dos espectadores, portanto, desconhece esse período em que o próprio Sylvester Stallone passava longe de ser um dos maiores astros do cinema. De forma didática e agradável, a cinebiografia "Eu Sou o Rocky", em cartaz a partir desta quinta-feira (19), reconstitui justamente esse momento anterior à grande estreia.

Curiosamente, os bastidores da produção do clássico de 1976, que foi escrito e estrelado por Stallone e mudaria para sempre sua vida, são, como enredo, mais interessantes do que a própria narrativa do lutador ficcional. Não por acaso: ainda totalmente desconhecido e sem dinheiro, o ator acumulava participações sem visibilidade em filmes pequenos. A escrita, em três dias, de um roteiro potente e emocional, porém, impressionou dois grandes produtores, que decidiram apostar tudo no projeto.

O conflito que dá razão de ser ao título "Eu Sou Rocky" é o fato de Stallone, mesmo com ofertas cada vez mais extravagantes pelo seu roteiro, exigir do estúdio o direito de interpretar ele mesmo o protagonista do filme, enquanto o estúdio insiste em um nome conhecido para poder viabilizar a produção. Notoriamente, "Rocky" foi concluído e lançado, premiado com o Oscar de Melhor Filme, Melhor Direção (para John G. Avildsen) e Melhor Montagem, além de ter se tornado a maior bilheteria daquele ano, arrecadando US$ 225 milhões mundialmente, com um custo estimado em US$ 1 milhão, gerando várias continuações.

A direção de Peter Farrelly (de "Green Book: O Guia") é formalmente correta e sabe aproveitar o que esses bastidores têm de cômico. É uma pena que o roteiro passe tanto tempo detalhando o processo de negociação, a ponto de a graça desse trecho se esgarçar. A ótima composição de Anthony Ippolito, no papel de Sylvester Stallone, e as boas participações de P. J. Byrne e Toby Kebbell, como os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff, respectivamente, têm carisma suficiente para segurar a atenção.

O compromisso em mostrar tantos obstáculos para fazer uma produção dar certo — de dribles nos sindicatos até o esgotamento do orçamento — é o principal apelo dramático de "Eu Sou o Rocky", mas não há muita tensão que resista em uma narrativa cujo desfecho todos já conhecem. Ciente de que todos os revezes aqui estão destinados convergir para uma grande catarse, o filme murcha consideravelmente no terceiro ato, resolvendo a sua dramaturgia por meio dos famigerados letreiros e imagens reais.

Parece um longa milimetricamente pensado para ganhar o prêmio principal do Festival de Toronto (e foi quase, ficando atrás de "La Bola Negra"). A abordagem inofensiva de "Eu sou o Rocky" sem dúvida vai encontrar seu público, não obstante, tanto entre os fãs da série cinematográfica que marcou várias gerações e fez de Stallone um ícone quanto entre aqueles que nunca ouviram falar de sua luta para se tornar uma estrela.

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