Com sessões no 16º ANIMAGE, "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo" questiona invisibilidade negra na ciência

Animação pernambucana "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", de Brenda Lígia, integra a programação do 16º ANIMAGE, que exibirá pouco mais de 280 filmes ao longo de dez dias

Em "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", a história da fotografia ganha uma versão alternativa (Foto: Gab Felistoque e Will Prado)

Durante muito tempo, as narrativas sobre as grandes descobertas da humanidade reservaram pouco espaço para personagens negros. A animação “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, roteirizada e dirigida por Brenda Lígia, questiona esse apagamento histórico a partir de uma realidade alternativa, na qual um jovem africano inventa a câmera fotográfica em pleno Brasil escravocrata do século 19.

O longa faz parte da seleção de mais de 280 filmes da 16ª edição do ANIMAGE – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, a maior já realizada pelo evento, que acontece a partir da próxima sexta-feira (20) e segue até o dia 29, no Recife. Os ingressos são distribuídos gratuitamente na bilheteria dos locais de exibição, sempre uma hora antes de cada sessão, sujeito à lotação do espaço.



Integrante da Mostra Especial de Longas, “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo” terá duas sessões no festival: a primeira no sábado (21), às 14h, no Cinema São Luiz; e a segunda no dia 28, no mesmo horário, no Cinema da UFPE.

A exibição em Pernambuco tem um significado particular para a equipe, já que o projeto foi desenvolvido em Caruaru, no Agreste, antes de ganhar o circuito internacional no Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde fez a estreia mundial, em junho.

“Mostrar o filme em casa tem um significado muito especial. Sou mineira, mas escolhi Pernambuco para viver há quase duas décadas. Brinco que já tenho passaporte pernambucano, até porque meu filho nasceu aqui”, celebra Brenda Lígia em entrevista ao Diario.

A trama acompanha Amadeo, um jovem gênio africano que vive escondido para não ser escravizado no Brasil imperial. Refugiado em uma fazenda do interior, ele dedica suas noites a um projeto secreto: a criação da primeira máquina fotográfica, décadas antes de qualquer cientista europeu.

Sua rotina clandestina vira de cabeça para baixo ao conhecer Linda, a filha do temido Barão local que é apaixonada por artes e ciência. Enquanto um sentimento proibido e avassalador nasce entre os dois, a opressão na fazenda atinge um limite insuportável, obrigando Amadeo a usar sua invenção revolucionária para liderar um levante pela liberdade de seu povo — mesmo que isso signifique destruir o mundo de quem ele ama.



Feito no interior de Pernambuco por uma mulher negra para narrar a história de uma criança africana, “Amadeo” vai na contramão de um cinema nacional ainda majoritariamente branco, masculino e sudestino.

Para Brenda Lígia, essa disputa por protagonismo – dentro e fora das telas – também passa pela construção do imaginário das novas gerações. ”Quando uma criança negra assiste a Amadeo e encontra um menino africano curioso, inteligente, capaz de criar e transformar o mundo com suas invenções, ela pode se reconhecer nesse lugar de potência”, comenta a diretora.



Programação

Criado em 2008, o ANIMAGE se consolidou como um dos principais espaços de exibição e valorização da animação autoral no Brasil e na América Latina. Nesta edição, a programação espalha mais de 280 filmes vindos de 60 países pelas ruas e salas do Recife. Ao todo, onze pontos da capital pernambucana recebem as sessões gratuitas.

O roteiro conecta cinemas tradicionais, como o Cinema da Fundação, a telas montadas a céu aberto em parques e áreas comunitárias, a exemplo da Ilha de Deus, Parque da Tamarineira e Lagoa do Araçá. A sessão de abertura acontece neste sábado, às 18h, no Cinema São Luiz, com a exibição da animação francesa “Jim Queen”.



Entre as novidades desta edição está a Sessão Petrobras – Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que reúne dez produções de diferentes países. A seleção inclui títulos como "Blaise", "Planetas", "Decorado", "Bouchra", "Anzu – O Gato Fantasma" e "Olívia e o Terremoto Invisível", além da produção brasileira "O Filho da Puta".

A grade exibe também cinco longas especiais, mesclando produções recentes e clássicos da animação mundial. Além do próprio "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", a lista contempla "Cherry and Virgin", "Metaleiros Sensíveis", "Persépolis" e "As Aventuras do Príncipe Achmed".

