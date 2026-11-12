Cerimônia de abertura da 21ª Fliporto homenageia o poeta Marcus Accioly no Gabinete Português de Leitura

Antônio Campos celebra a atemporalidade e força da literatura na solenidade de abertura do evento, que segue até o domingo (15) (Divulgação)

Em solenidade que marcou o início da 21ª edição da Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto), nesta quinta-feira (12), no Gabinete Português de Leitura, o curador e coordenador-geral do festival, Antônio Campos, prestou homenagem ao poeta pernambucano Marcus Accioly (1943-2017), premiado autor que ocupou a cadeira nº 19 da Academia Brasileira de Letras e publicou 14 livros ao longo da vida.

Integrada este ano à programação do REC’n’Play, a Fliporto amplia a presença do poeta homenageado na capital pernambucana com atividades no Gabinete Português de Leitura e também na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega. Dentro do festival, haverá ainda a segunda edição da FliportoArte, dedicada às artes visuais, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.

Durante a cerimônia de abertura, o curador enalteceu a importância de Marcus Accioly. “Engrandece a própria Fliporto. Nós trouxemos, ao longo desses 21 anos, autores de vários estados do Brasil e que seguem diversas tradições literárias. Mas poder homenageá-lo, nesta edição, é uma grande honra”, afirma, destacando o lançamento previsto para 2027 da obra inédita “Um Auto para Canudos”, que será publicada pela Cepe Editora.

Ainda na solenidade, o grupo Literatrupe realizou uma apresentação com leituras poéticas no Gabinete, um dos espaços culturais mais antigos ainda em atividade do estado, fundado em 1850. Após a abertura, a programação seguiu com a mesa “Canudos: Marcus Accioly, Euclides da Cunha e Mario Vargas Llosa”, que contou com a participação de Mario Hélio e mediação de Antônio Campos, além de presenças ilustres do ramo literário, como Robson Teles, Peron Rios, Wellington José, Gloria Dalla Nora e Liliane Jamir.

“O livro é a base do nosso conhecimento e já tomou diversas formas, desde a pedra até o audiobook, cada vez mais popular. O que importa para nós, neste espaço e nesse evento tão importante, não é partido político, é a leitura”, destacou Antônio Campos.

