Grammy Latino 2026: veja os cinco pernambucanos vencedores da premiação

João Gomes, Amaro Freitas, Johnny Hooker e os compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza conquistaram troféus na 27ª edição da premiação, realizada nesta quinta-feira (12)

O cantor João Gomes, o pianista Amaro Freitas, o cantor Johnny Hooker e os compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza são os vencedores pernambucanos do Grammy Latino 2026. (Divulgação)

Pernambuco já tem motivos para comemorar a 27ª edição do Grammy Latino: cinco artistas venceram a premiação, colocando o estado em destaque no evento internacional, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA), nesta quinta-feira (12). Entre os premiados estão João Gomes, Amaro Freitas e Johnny Hooker, além dos compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza.

Na edição de 2026, concorreram gravações lançadas entre 1º de julho de 2025 e 31 de maio deste ano.

"Periferias do Recife se encontraram pelo poder da arte." Foi assim que o pianista pernambucano Amaro Freitas, ao lado do cantor Criolo e do músico Dino d’Santiago, agradeceu pelo prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira, conquistado com o disco Criolo, Amaro e Dino.











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"Sonhos movem montanhas, e eu sou a prova viva disso", diz Johnny Hooker

Outro pernambucano que se destacou na noite foi Johnny Hooker, vencedor na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa com a faixa "Viver e Morrer de Amor na América Latina", gravada em parceria com Ney Matogrosso.

"Sejam perigosos, sejam ousados, rebeldes e provocadores. Não deixem que a violência do mundo endureça o coração de vocês. Sonhem, porque sonhos movem montanhas, e eu sou a prova viva disso", declarou o artista ao receber o troféu.











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Bicampeonato e trilha premiada

Pelo segundo ano seguido, João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, conquistou o Grammy Latino, desta vez com o projeto 'Dominguinho Volume 2'. O trio venceu a categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa, a mesma em que foi premiado em 2025.

O cantor não compareceu à cerimônia. Acompanhado de Ary Mirelle, assistiu à transmissão em sua residência, atento à TV enquanto aguardava o anúncio. Ao descobrir que era o vencedor, abraçou a esposa, tirou a camisa e correu pela casa, agradecendo pela conquista. "Obrigado, meu Deus", disse.











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Além disso, os compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza venceram na categoria de Melhor Música para Mídias Visuais pela trilha sonora do filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.