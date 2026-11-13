Jota.pê celebra conquista do quinto Grammy Latino e exalta João Gomes e Mestrinho; veja vídeo

Trio venceu pela segunda vez consecutiva na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa com o projeto 'Dominguinho Volume 2', na noite desta quinta-feira (12), em Las Vegas

Pelo segundo ano seguido, o pernambucano João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, conquistou o Grammy Latino, desta vez com o projeto 'Dominguinho Volume 2'. (Divulgação)

Pelo segundo ano seguido, o cantor Jota.pê, ao lado do pernambucano João Gomes e do sergipano Mestrinho, conquistou o Grammy Latino com o projeto 'Dominguinho Volume 2'. O trio venceu a categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa, a mesma em que foi premiado em 2025, na 27ª edição da cerimônia, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA), na noite desta quinta-feira (12). Com o resultado, Jota.pê chega ao seu quinto gramofone na premiação. Em suas redes sociais, o artista falou sobre a emoção de receber o troféu novamente.

"Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, não sei dizer todas as coisas que eu estou sentindo. (...) É muito especial, muito bonito, porque isso não é um prêmio só meu. (...) Olhando para o lado e sabendo que a gente não está sozinho, sabe? É muito bonito ganhar esses prêmios do lado do João, do Mestrinho, da equipe inteira", afirmou.

O compositor da canção "Ouro Marrom" também destacou que não vê a hora de reunir o novo prêmio aos anteriores: "Eu não estou sabendo direito processar o que aconteceu, eu estava no avião quando eu fiquei sabendo. Mas eu tô muito grato. Tô doido para botar esse gramofone na minha estante do lado das outras. Que já estão aqui, dos outros gramofones que já estão aqui".











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

O cantor também exaltou outros colegas premiados na edição. "É muito bonito ver Dino d'Santiago, Criolo e Amaro Freitas ganhando. Ver Urias e Leci Brandão ganhando", disse. "A música brasileira vai muito bem, obrigado", finalizou.