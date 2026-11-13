Espetáculo da pensadora Viviane Mosé leva filosofia, teatro e dança ao Teatro do Parque

Filósofa destaca importância do pensamento de Nietzsche na formação do espetáculo: "Questionava muito a ideia de civilização e as suas diferenças para a vida em si" (Foto: Zacky Barreto/Divulgação)

Reflexões sobre a civilização e o sentido da vida ganham novas cores e complexidades no palco com o espetáculo “Um Sim à Vida”, da poeta e psicanalista Viviane Mosé. A apresentação, que ocorre neste sábado (14), às 19h, no Teatro do Parque, debate a experiência da existência a partir da trajetória de uma pessoa comum, aproximando a dimensão grandiosa do universo das questões que atravessam a vida cotidiana. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e custam a partir de R$ 90 (meia-entrada).

Propondo um encontro entre filosofia, poesia, teatro e dança, Viviane coloca na mesa imaginária do proscênio temas que lhe são muito caros há décadas. Há cerca de 40 anos, ela começou a trabalhar com o pensamento do filósofo e escritor alemão Friedrich Nietzsche, que fazia críticas duríssimas à civilização. “O pensamento dele discutia muito as diferenças entre a humanidade enquanto ordem civil e a vida em si. Minha função como filósofa passou a ser tornar esse pensamento algo que ajude as pessoas a viverem. E o melhor lugar para fazer essas reflexões ganharem peso é o teatro”, afirma a artista em entrevista ao Diario.

Reconhecida por aproximar o pensamento filosófico das questões elementares de todas as pessoas, Viviane, natural de Vitória, no Espírito Santo, teve passagens pela televisão e pelo teatro, construindo uma carreira que sempre transitou entre diferentes expressões artísticas, as quais sempre foram entrelaçadas aos debates profundos que norteiam seus estudos. “Um Sim à Vida” nasce justamente de um cruzamento entre dois livros que ela publicou: “A Espécie que Sabe – Do Homo Sapiens à Crise da Razão” (2013) e “Meu Braço Esquerdo, um Sim à Vida” (2024), ambos lançados pela editora Civilização Brasileira, do Grupo Editorial Record.

“A proposta não é transformar a filosofia em uma explicação, mas levá-la para o palco como experiência, combinando reflexão e sensibilidade”, explica a autora, que segue abordando tópicos como finitude, solidão, fragilidade, liberdade e a potência de existir, mas a partir de uma chave cada vez mais aberta. “Quando comecei a montar o espetáculo, três anos atrás, notei como o palco possibilita que a gente amplie a discussão e seu impacto na plateia. As pessoas se emocionam, riem e saem pensativas. Não me sinto atriz quando estou apresentando este projeto e, sim, artista”, pontua.

A filósofa começa seu trabalho dançando, convidando as pessoas para uma nova experiência no pensamento. A ideia dela é articular um conteúdo intelectual com uma presença estética, mágica. “Tudo o que acontece no domínio daquele palco, naquele momento, nos leva para além da racionalidade. Estamos ali para sentir, antes de qualquer coisa. Ver as dores do contemporâneo apontando perspectivas”, declara.

Boa parte dos espectadores brasileiros conheceu o trabalho de Viviane Mosé pelo quadro “Ser ou Não Ser”, exibido no Fantástico, pela TV Globo, entre 2005 e 2006.

Circulando com essa montagem pelo país, já com aceitação ampla e consolidada, ela salienta durante a entrevista que sua relação com o Recife vem de muitos anos — e que poder trazer o espetáculo para a capital pernambucana é um ponto alto de sua trajetória. “Conheço o Brasil inteiro com a palma da minha mão e posso dizer sem nenhum problema que essa cidade é feita das pessoas mais inteligentes que já conheci. E isso faz toda a diferença na relação com o teatro e com as artes de maneira geral. Tenho certeza de que logo mais abriremos mais montagens por aqui”, exalta.

