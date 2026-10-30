Com direção de Lázaro Ramos, peça estrelada por Mariana Xavier chega ao Recife

Espetáculo "Antes do Ano que Vem" terá sessões nesta sexta (30), sábado (31) e domingo (1º), no Teatro Luiz Mendonça

Mariana Xavier dá vida a múltiplas personagens em "Antes do Ano que Vem" (Foto: Aralume Fotografia)

A noite de réveillon costuma ser associada a festas, celebrações e expectativas de recomeço. Mas, para quem atravessa o período em solidão ou enfrenta dificuldades emocionais, a virada do ano também pode intensificar sentimentos difíceis.

A situação inspira a trama do monólogo “Antes do Ano que Vem”, protagonizado por Mariana Xavier, que chega ao Recife nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º), no Teatro Luiz Mendonça. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60,00 no site do teatro.

No texto, a psicóloga responsável pelo plantão do CAD (Centro de Apoio aos Desesperados) não aparece para trabalhar na noite de réveillon. Diante da ausência, Dizuíte, funcionária da limpeza da instituição, assume o atendimento das ligações e passa a ouvir uma sequência de histórias de pessoas em situações-limite. O que começa como uma tentativa de cumprir o expediente acaba se transformando em uma jornada por diferentes conflitos, angústias e contradições humanas.

Escrito por Gustavo Pinheiro especialmente para Mariana Xavier, o espetáculo aposta na versatilidade da atriz, que dá vida a diversas personagens sem recorrer a trocas de figurino ou mudanças na cenografia. As transformações acontecem por meio dos gestos, da expressão corporal e das nuances de voz. A direção é assinada por Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos.

Entre as mulheres que aparecem nas ligações estão Telma, uma terapeuta deprimida; Jussara, atendente de telemarketing; Gracinha, que enfrenta a ausência dos convidados em sua festa de ano-novo; e Maria de Lourdes, uma milionária falida que está prestes a matar o marido. Embora partam de situações carregadas de tensão, as histórias são conduzidas pelo humor, sem perder de vista as questões emocionais que atravessam cada personagem.

A peça aborda temas como solidão, empatia, autocuidado e a pressão social pela felicidade, especialmente em datas comemorativas. A proposta é explorar a comédia como caminho para discutir saúde mental e acolhimento, sem transformar o sofrimento das personagens em motivo de deboche.

“Datas como esta, de ‘felicidade obrigatória’, fazem aflorar ainda mais as emoções de quem não está lá muito satisfeito com a própria vida”, observa Mariana Xavier. Para a atriz, o humor também pode abrir espaço para reflexão e identificação. A expectativa é que o público deixe o teatro com uma sensação de acolhimento e novas perspectivas sobre as próprias experiências.

Desde a estreia, em março de 2022, “Antes do Ano que Vem” percorreu as cinco regiões do Brasil, com temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Antes de chegar à capital pernambucana, a montagem passou por 37 cidades de 15 estados e alcançou mais de 75 mil espectadores.