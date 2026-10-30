Rumores apontam show de Shakira no Recife em janeiro de 2027; veja suposta data

A última passagem de Shakira pelo Brasil ocorreu no dia 2 de maio deste ano, quando a cantora se apresentou no evento Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana

Shakira em show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pablo PORCIUNCULA/AFP)

Shakira deve realizar um show no Recife no dia 7 de janeiro de 2027, segundo o fã-clube oficial da cantora no Brasil. A informação surge no momento em que a cantora colombiana assinou contrato para uma nova turnê pelo país entre o fim deste ano e o início do próximo ano, segundo apuração da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

???? ???????? | EXCLUSIVO: Shakira tem três novos shows programados no Brasil: ???? 31/12/26 — Balneário Camboriú ???? 07/01/27 — Recife ???? 09/01/27 — Rio de Janeiro https://t.co/4wFiEmYtXe — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) October 29, 2026





Apesar do que foi dito na publicação do fã-clube, a colunista Fábia Oliveira afirma que a artista já teria três apresentações marcadas: a primeira em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para o Réveillon, no dia 31 de dezembro; a segunda em Fortaleza, no Ceará, no dia 9 de janeiro; e a terceira em Salvador, na Bahia, no dia 11.

Embora a coluna não tenha citado especificamente a capital pernambucana, fontes do setor de eventos revelaram que a passagem da turnê pelo Nordeste é praticamente certa, com datas e locais exatos em fase final de negociação.

Informações ainda não foram confirmadas por Shakira

Apesar da forte expectativa gerada em torno da apresentação na capital pernambucana, ainda não há confirmação oficial por parte da equipe de Shakira ou de produtoras locais.

Informações sobre datas, locais e início da venda de ingressos sobre os shows em Balneário Camboriú, Fortaleza e Salvador permanecem indefinidas.

A reportagem do Diario entrou em contato com a Live Nation, produtora de shows responsável por agenciar e realizar as turnês e os grandes eventos da cantora, mas a empresa afirmou que não há informações oficiais sobre.

Última passagem de Shakira no Brasil

A última passagem de Shakira pelo Brasil ocorreu no dia 2 de maio deste ano, quando a cantora se apresentou no evento Todo Mundo no Rio, na Praia de Copacabana, reunindo um público estimado em 2 milhões de pessoas, segundo dados da Prefeitura do Rio de Janeiro.