Pernambuco valida Plano de Salvaguarda para fortalecer a preservação da capoeira no estado

Plano de Salvaguarda da Capoeira de Pernambuco estabelece diretrizes para fortalecer políticas públicas, valorizar mestres e garantir a continuidade da manifestação cultural

Capoeira é arte, dança, música, esporte e luta. Foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press (Capoeira é arte, dança, música, esporte e luta. Foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press)

Pernambuco deu um passo importante para a preservação e o fortalecimento da capoeira. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014, a manifestação passa a contar com um Plano de Salvaguarda próprio, validado na última terça-feira (27).

O documento reúne diretrizes para o acompanhamento das políticas públicas existentes e a criação de novas iniciativas de valorização da prática. Os ajustes sugeridos durante o processo de validação serão incorporados à versão final, que, após a publicação, servirá de orientação para o poder público, a sociedade civil e os responsáveis pela continuidade da capoeira.



Realizada na sede pernambucana do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a reunião contou com a participação de mestres, contramestres e capoeiristas de diferentes regiões do Estado, presencialmente e on-line, além de representantes da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e do próprio Iphan, entre eles Lívia Moraes, que destaca a continuação da construção coletiva do documento.

“Nossa missão agora é implementar os ajustes alinhados durante a reunião. Depois disso, vamos publicá-lo e a comunidade vai ter acesso ao plano, poder colocá-lo embaixo do braço e cobrar de todos os poderes públicos o seu cumprimento”, afirma.



A elaboração do Plano de Salvaguarda teve como ponto de partida três iniciativas realizadas durante a atual gestão da Fundarpe: os Fóruns de Salvaguarda da Capoeira, uma consulta pública e as duas edições da Semana Estadual da Capoeira.

Promovidos pela Fundarpe em parceria com o Iphan-PE, os fóruns abriram espaço para que mestres, praticantes e outros interessados discutissem a preservação da manifestação e apresentassem suas demandas.

Entre dezembro de 2025 e março de 2026, os encontros passaram por Salgueiro, Arcoverde, Caruaru, Palmares, Igarassu e Recife, municípios escolhidos pela presença expressiva da capoeira e pela capacidade de reunir participantes de cidades vizinhas.

