Festival Azougue celebra a cultura popular com maratona gratuita de música, arte e tradição na Várzea

Idealizado por Mestre Maciel Salú, festival Azougue celebra as tradições pernambucanas com apresentações musicais, manifestações populares e feira criativa no Pátio da Várzea

Artistas de diferentes gerações e estilos dividem o palco na 13ª edição do Azougue (Foto: Eric Gomes)

Como uma espécie de manifesto vivo contra o esquecimento das tradições pernambucanas, a 13ª edição do Azougue - Festival de Cultura Popular realiza sua grande culminância artística neste sábado (31), a partir das 15h, no Pátio da Várzea.

Com acesso gratuito, o projeto idealizado pelo Mestre Maciel Salú vem descentralizando saberes desde setembro. A agenda, pulverizada por cidades do interior e da Região Metropolitana do Recife, levou oficinas e apresentações a escolas da rede pública, envolvendo majoritariamente crianças e jovens.

Para esta última ação, o Pátio da Várzea será tomado por uma maratona de atividades que celebra a cultura popular em suas mais diversas vertentes. O público poderá aproveitar a Feira Azougue, que reúne bancadas repletas de design de moda, cerâmicas, biojoias, produtos de bem-estar e arte com identidade regional.

Já na programação musical, o Samba do Consulado dá a largada, seguido pelo tradicional cortejo do Cavalo Marinho Boi Estrela. Nos intervalos, as batidas da DJ Makeda garantem a energia da plateia. A noite será comandada pelo Samba de Coco Fulô do Barro, que prepara o terreno para o anfitrião Maciel Salú, com as participações de Luana Tavares e Martins. Para fechar a noite em grande estilo, sobem ao palco Jéssica Caitano e Rimas Inc.

Com 10 anos de história e 12 edições realizadas, o Azougue - Festival de Cultura Popular reforça, em 2026, seu perfil multicultural ao conectar diferentes linguagens artísticas em uma mesma programação.

Criado por Maciel Salú em parceria com a produtora Grão - Comunicação e Cultura, o evento celebra a tradição viva e os saberes dos Mestres e Mestras Griôs, valorizando e difundindo a riqueza cultural pernambucana em todas as suas possibilidades.



Para Salú, o Azougue faz da cultura popular “a grande protagonista, o canal por onde conectamos passado, presente e futuro. Há quem acredite que as tradições não podem ser mexidas, se não elas seriam desconfiguradas. Mas, se a gente não atualizar este contato com elas, corremos um risco maior: o do esquecimento”, ele completa.

“O Azougue é um festival de memórias que mira um olhar para o futuro, é um festival que acima de tudo se preocupa em manter nossa cultura popular cada vez mais viva. Celebramos as Mestras e Mestres em vida, fazendo do presente nosso espaço de festa”, conclui.

