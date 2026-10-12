Suspense pernambucano 'A Margem do Rio' é o grande vencedor do 28 Festival do Rio

Estreia em longa-metragem de Enock Carvalho e Matheus Farias levou quatro prêmios Redentor na mostra Premiere Brasil, incluindo Melhor Filme; cineasta pernambucana Camila Valença ganhou na categoria de Melhor Direção de Documentário por 'Cão sem Plumas'

Thriller erótico é protagonizado por Caíque Copque e Italo Martins e se passa no Recife (Vitrine/Divulgação)

O 28º Festival do Rio consagrou o suspense pernambucano "A Margem do Rio" com quatro prêmios Redentor na mostra Premiere Brasil, no último domingo (11). O longa-metragem de estreia de Enock Carvalho e Matheus Farias levou os troféus de Melhor Longa de Ficção, Fotografia, Som e Atriz Coadjuvante, além do Prêmio Felix de Melhor Filme Brasileiro, dedicado a filmes LGBTQIAPN+.

O cinema pernambucano prevaleceu também na categoria de Melhor Direção de Documentário, com Camila Valença ganhando pelo filme "Cão sem Plumas", que resgata as gravações de imagens feitas para o espetáculo homônimo da coreógrafa Deborah Colker, em parceria com Cláudio Assis.

O cineasta mineiro Gabriel Martins conquistou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro por "Vicentina Pede Desculpas", drama que chega ao catálogo da Netflix em novembro. O filme ficou ainda com o troféu do Júri Popular.

Confira abaixo os resultados da premiação da Premiere Brasil:

Melhor Longa-Metragem de Ficção: "A Margem do Rio", de Enock Carvalho e Matheus Farias

Melhor Longa-Metragem Documentário: "Elza", de Eryk Rocha

Melhor Curta-Metragem: "Santo", de Maria Luísa Alves

Melhor Direção de Ficção: Gabriel Martins, por "Vicentina Pede Desculpas"

Melhor Direção de Documentário: Camila Valença, por "Cão Sem Plumas"

Melhor Ator: Victor di Marco, por "London"

Melhor Atriz: Isabel Teixeira, por "Diário do Fogo"; e "Grace Passô", por "A Professora de Francês"

Melhor Ator Coadjuvante: Pedro Goifman, por "A Professora de Francês"

Melhor Atriz Coadjuvante: Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por "A Margem do Rio"

Melhor Roteiro: "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins

Melhor Montagem: Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por "A Extraordinária Vida de Vera Valdez", e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por "Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira"

Melhor Fotografia: Luciana Baseggio, por "A Margem do Rio"

Melhor Direção de Arte: Ana Paula Cardoso, por "Funk"

Melhor Figurino: Samy Sill, por "London"

Melhor Som: Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por "A Margem do Rio"

Melhor Trilha Sonora Original: Florencia Di Concilio, por "A Professora de Francês"









*O repórter viajou a convite do Festival do Rio.