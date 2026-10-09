CINEMARÉ chega à terceira edição fortalecendo o audiovisual produzido nas periferias do Recife

O resultado do trabalhos audiovisuais realizados nas periferias do Recife junto com o projeto CINEMARÉ será celebrado no Cinema São Luiz, neste sábado (10), às 18h.

A exibição dos filmes do CINEMARÉ será no São Luiz (Divulgação)

O CINEMARÉ chega à sua terceira edição reafirmando seu propósito de ampliar o acesso à formação audiovisual e criar caminhos para que jovens das periferias do Recife e Região Metropolitana possam contar suas próprias histórias. Realizado pela Seabra Produção, o projeto promove uma experiência prática de criação cinematográfica, aproximando novos realizadores das diferentes etapas que envolvem a produção de um filme.

Mais do que ensinar cinema, o CINEMARÉ atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual. A proposta é fazer com que os participantes possam transformar suas vivências e perspectivas em narrativas próprias, ocupando espaços de criação e circulação cultural a partir dos territórios onde vivem.

Ao longo da terceira edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado. O projeto também contou, por mais um ano, com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita e parceiro do CINEMARÉ desde sua criação, além de oficinas conduzidas por profissionais convidados da cena criativa e cinematográfica.

O resultado desse processo será celebrado neste sábado (10), às 18h, no Cinema São Luiz, em uma noite especial dedicada aos participantes da terceira edição. O encontro marca a culminância do projeto e será o momento de exibir, reconhecer e premiar os realizadores que participaram desta jornada de formação e criação cinematográfica. Além disso, fechando a programação com chave de ouro, um after gratuito armado no Umbral das Artes, promete ampliar as comemorações com muito brega funk, comandado por Shevchenko.

A trajetória do CINEMARÉ já começa a ultrapassar os limites da própria formação. Os filmes produzidos pelo laboratório circularam em festivais nacionais, com um dos curtas premiado no Festival de Cinema de Triunfo. Na segunda edição, a première realizada no Cinema São Luiz reuniu centenas de pessoas, reforçando a proposta de ocupar espaços culturais da cidade com produções e narrativas vindas das periferias.

*Com informações da assessoria