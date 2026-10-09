Giovanna Lancellotti viverá Carmen Miranda em cinebiografia que será filmada em 2027

Atriz é a idealizadora e produtora de 'Carmen', longa que começou a ser pensado há quase quatro anos e será dirigido por Esmir Filho (de 'Homem com H')

Carmen Miranda (à esquerda) será interpretada por Giovanna Lancellotti. Na foto de Bob Wolfenson (à direita), a atriz e produtora veste figurino inspirado no que a cantora usou em 1941 quando apresentou o número ‘Rebola a Bola’ (Divulgação)

Durante a cobertura do Festival do Rio, foi anunciada a produção de um dos projetos mais ambiciosos dentre as diversas cinebiografias lançadas nos últimos anos. Trata-se da história de Carmen Miranda levada às telas com a atriz Giovanna Lancellotti no papel, sob a direção de Esmir Filho (de "Homem com H").

O filme se chamará "Carmen" e planeja resgatar a trajetória da icônica cantora, atriz e dançarina que se tornou um dos maiores nomes da história de Hollywood, levando o imaginário brasileiro para o exterior antes mesmo do Brasil se tornar país do futebol. Nascida em Portugal, mas crescida no Rio de Janeiro, ela é um sonho de interpretação para Giovanna Lancellotti há muitos anos e, por essa razão, a atriz teve a ideia de produzir a cinebiografia.

”Um projeto que já está há quase três anos sendo feito. Essa história veio de uma vontade minha de começar a produzir. É um momento muito importante pra mim, ”, afirma Lancellotti durante almoço da imprensa no Festival do Rio, com a presença do Diario. "A gente está encerrando essa etapa de anúncios e, em 2027, começamos essa nova e desafiadora fase. Carmen é inspiradora e hipnotizante", acrescenta.

A produção é da Ananã Produções, de Julio Uchôa; da novaiorquina Producing Partners, dos sócios brasileiros Tatiana Issa e Guto Barra, vencedora de três prêmios Emmy e com 13 indicações; e da GL Filmes, de Giovanna Lancellotti. A H2O Produções é coprodutora, tendo os produtores associados Sandro Rodrigues e Irina Neves à frente do projeto. A distribuição nos cinemas brasileiros será realizada pela H2O Films.

As filmagens serão realizadas nos Estados Unidos (Nova York) e no Brasil (Rio de Janeiro, Maricá e Petrópolis), no segundo semestre de 2027, e o lançamento comercial está previsto para 2028.

Nas fotos de Bob Wolfenson, Giovanna veste o figurino inspirado na icônica apresentação de Carmen, em 1941, quando ela apresentou o número “Rebola a Bola”.