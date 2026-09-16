Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca se apresenta com o maestro João Carlos Martins em São Paulo

Jovens músicos pernambucanos fazem a abertura de concerto da Bachiana Filarmônica SESI-SP neste sábado (19) no Teatro B32

Orquestra Criança Cidadã, de Ipojuca, participará de concerto da Bachiana Filarmônica SESI-SP (Alana Tavares e Mike Torres | Ascom OCC)

Jovens músicos da unidade de Ipojuca da Orquestra Criança Cidadã (OCC), projeto social criado no Recife, vão se apresentar ao lado do consagrado maestro João Carlos Martins em um concerto especial em São Paulo. A apresentação acontece no dia 19 de setembro, às 20h, no Teatro B32, e terá a participação da Bachiana Filarmônica SESI-SP.

A Orquestra Criança Cidadã será responsável pela abertura do espetáculo, com um repertório dedicado à música brasileira. Entre as obras estão “Sem Lei, Nem Rei – Moderato”, de Capiba, um medley com “Samba de Verão”, de Tom Jobim, “Tico-Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu, e “Último Dia”, frevo de Levino Ferreira. O programa também terá a participação da jovem violinista Lara Peures, que interpretará “Carinhoso”, de Pixinguinha.

Criada em 2006, no Recife, a Orquestra Criança Cidadã oferece formação musical gratuita para cerca de 400 jovens. O projeto mantém unidades em diferentes locais e utiliza a música como ferramenta de formação e inclusão social.

A viagem da unidade de Ipojuca para São Paulo foi viabilizada com apoio do grupo hoteleiro Nannai, por meio do Instituto Amigos do Nannai (IANNAN), que desenvolve ações de capacitação profissional e projetos sociais em Ipojuca.

Bachiana Filarmônica apresenta clássicos

Após a apresentação dos jovens pernambucanos, a Bachiana Filarmônica SESI-SP assume o palco sob a regência de João Carlos Martins. O programa reúne obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Dmitri Shostakovich.

O concerto também terá a participação do tenor Jean William e do violonista chileno Pepe Salazar. Na segunda parte do espetáculo, Martins interpreta ao piano trilhas conhecidas do cinema, incluindo músicas de O Carteiro e o Poeta, Cinema Paradiso e E.T. – O Extraterrestre, além de “Adios Nonino”, de Astor Piazzolla.

“Receber a Orquestra Criança Cidadã é celebrar o poder da música de transformar vidas. Cada jovem que sobe ao palco representa uma história de dedicação, talento e esperança”, afirmou João Carlos Martins.

Serviço

Bachiana Filarmônica SESI-SP