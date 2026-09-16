'Feito Pipa' é escolhido como representante brasileiro para o Oscar 2027 de Filme Internacional

Filme dirigido por Allan Deberton (de 'Pacarrete') foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga entre os cinco indicados no próximo Oscar

O filme estreia no circuito comercial no dia 5 de novembro de 2026 (Paris Filmes/Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) o drama cearense "Feito Pipa" como o representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional.

Dirigido por Allan Deberton (de "Pacarrete" e "O Melhor Amigo"), o longa de Gugu (Yuri Gomes), um manino de 12 anos que ama futebol e vive no sertão do Ceará com sua avó Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada com quem tem uma profunda relação de carinho. Lázaro Ramos interpreta Batista, o pai do protagonista, que não aceita seu jeito livre de ser e se vestir.

"Feito Pipa" foi exibido no 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal (Crystal Bear) de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem/Infantil, e ainda o Grande Prêmio do Júri Internacional (Grand Prix) de Melhor Filme da mostra Generation Kplus. No 54º Festival de Cinema de Gramado, o longa levou os troféus Kikito de Melhor Direção, Atriz e Ator Coadjuvante, além de uma menção honrosa para Yuri Gomes.

No dia 15 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará a primeira pré-lista com 15 filmes que disputarão as 5 vagas finais do Oscar. A lista final sai no dia 21 de janeiro de 2027.

A Comissão de Seleção deste ano foi composta pelo diretor André Pellenz, a produtora Bárbara Cariry, a produtora Deborah Osborn, o diretor Guilherme Coelho, o produtor João Vieira Jr, a produtora Juliana Vicente, a diretora Lô Politi, a produtora Kátia Adler, a atriz Maria Gal, o músico Plínio Profeta, o distribuidor Rodrigo Saturnino, a atriz Suzana Pires, a curadora Tatiana Carvalho Costa e o diretor Walter Lima Junior, além da produtora Clélia Bessa (presidente da Comissão).

"Feito Pipa" estreia nos cinemas no dia 5 de novembro de 2026, com distribuição da Paris Filmes. Confira a crítica e entrevistas feitas pelo Diario durante a cobertura do Festival de Gramado.