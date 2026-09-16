'Feito Pipa' é escolhido como representante brasileiro para o Oscar 2027 de Filme Internacional
Filme dirigido por Allan Deberton (de 'Pacarrete') foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma vaga entre os cinco indicados no próximo Oscar
Publicado: 16/09/2026 às 14:04
O filme estreia no circuito comercial no dia 5 de novembro de 2026 (Paris Filmes/Divulgação)
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) o drama cearense "Feito Pipa" como o representante do Brasil na disputa pelo Oscar 2027 na categoria de Melhor Filme Internacional.
Dirigido por Allan Deberton (de "Pacarrete" e "O Melhor Amigo"), o longa de Gugu (Yuri Gomes), um manino de 12 anos que ama futebol e vive no sertão do Ceará com sua avó Dilma (Teca Pereira), uma professora aposentada com quem tem uma profunda relação de carinho. Lázaro Ramos interpreta Batista, o pai do protagonista, que não aceita seu jeito livre de ser e se vestir.
"Feito Pipa" foi exibido no 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde conquistou o Urso de Cristal (Crystal Bear) de Melhor Filme, concedido pelo Júri Jovem/Infantil, e ainda o Grande Prêmio do Júri Internacional (Grand Prix) de Melhor Filme da mostra Generation Kplus. No 54º Festival de Cinema de Gramado, o longa levou os troféus Kikito de Melhor Direção, Atriz e Ator Coadjuvante, além de uma menção honrosa para Yuri Gomes.
No dia 15 de dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará a primeira pré-lista com 15 filmes que disputarão as 5 vagas finais do Oscar. A lista final sai no dia 21 de janeiro de 2027.
A Comissão de Seleção deste ano foi composta pelo diretor André Pellenz, a produtora Bárbara Cariry, a produtora Deborah Osborn, o diretor Guilherme Coelho, o produtor João Vieira Jr, a produtora Juliana Vicente, a diretora Lô Politi, a produtora Kátia Adler, a atriz Maria Gal, o músico Plínio Profeta, o distribuidor Rodrigo Saturnino, a atriz Suzana Pires, a curadora Tatiana Carvalho Costa e o diretor Walter Lima Junior, além da produtora Clélia Bessa (presidente da Comissão).
"Feito Pipa" estreia nos cinemas no dia 5 de novembro de 2026, com distribuição da Paris Filmes. Confira a crítica e entrevistas feitas pelo Diario durante a cobertura do Festival de Gramado.