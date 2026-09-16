Flávio Venturini comemora 50 anos de carreira em show no Recife nesta sexta (18)

Flávio Venturini apresenta show do disco "Minha História" no Teatro Guararapes, no Grande Recife, nesta sexta (18), às 21h

Flávio Venturini participou dos grupos Clube da Esquina, O Terço e 14 Bis (Anchell Fotografia/Divulgação)

Logo após o lançamento de "Minha História", em dezembro de 2025, o músico mineiro Flávio Venturini iniciou a turnê do disco buscando celebrar seus 50 anos de carreira. Os motivos para comemorar não faltam: integrante de grupos lendários, como Clube da Esquina, O Terço e 14 Bis, o cantor marcou a música brasileira com sucessos que atravessaram gerações, como são os casos de "Nascente" (1978) e "Noites com Sol" (1994).



Esse repertório luminoso chega ao Teatro Guararapes, em Olinda, no Grande Recife, nesta sexta-feira (18), às 21h, com ingressos a partir de R$ 90, disponíveis no Cecon Tickets e na bilheteria do espaço. Acompanhado apenas por Adriano Campagnani (baixo), Arthur Rezende (bateria), Breno Mendonça (sax e flauta) e Alexandre Lopes (guitarra e violões), Venturini traz para o palco pernambucano uma releitura da sua própria obra.



Boa parte do repertório parte das novas versões construídas coletivamente durante as gravações para o disco "Minha História", que teve a participação de nomes como Djavan, Ney Matogrosso, Vanessa da Mata e Ivete Sangalo. Mesmo canções que ficaram de fora do trabalho também terão espaço no show, como "Céu de Santo Amaro" (2000), que conquistou o público especialmente após dueto com Caetano Veloso, gravado ao vivo.



A ocasião deve ser marcada ainda pela memória de outras parcerias marcantes do mineiro. É o caso da amizade com o conterrâneo Milton Nascimento, com quem Venturini compartilhou diversas músicas, como "Planeta Sonho" (1990); e Renato Russo, com quem escreveu "Mais Uma Vez" (1987). Essa última se tornou um dos maiores sucessos da sua carreira depois de ganhar novo fôlego na trilha sonora da novela "Mulheres Apaixonadas" (2003), da Rede Globo.