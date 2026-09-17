PE no Grammy Latino: 'O Agente Secreto', João Gomes, Lenine e Amaro Freitas estão entre indicados

A cerimônia de entrega dos prêmios do Grammy Latino está marcada para 12 de novembro de 2026. A trilha sonora original de 'O Agente Secreto', Lenine, João Gomes, Amaro Freitas e Johnny Hooker estão entre os pernambucanos indicados

João Gomes, a trilha original do filme "O Agente Secreto" e Lenine estão entre os indicados pernambucanos ao Grammy Latino (Karol Rodrigues-DP Foto/Reprodução/Tainá Cavalcante)

Nesta quarta-feira (16), o Grammy Latino divulgou a lista de indicados que vão concorrer às 60 categorias da próxima edição da premiação, marcada para 12 de novembro deste ano. Entre candidatos de países falantes de línguas latinas do mundo todo, alguns pernambucanos estão no páreo pelos seus trabalhos em diversos segmentos musicais.

Entre eles estão o cantor Lenine e o pianista Amaro Freitas, que concorrem na categoria de Melhor Disco de MPB ou Música Afro Portuguesa Brasileira. O primeiro entra na disputa como álbum “Eita”, lançado em novembro do ano passado, enquanto que o segundo concorre com “Criolo, Amaro e Dino”, lançado em janeiro deste ano, celebrando sua parceria com o rapper paulista Criolo e o músico português Dino D’Santiago. Na mesma categoria ainda estão Zé Ibarra, Bia Ferreira e Pedro Emílio.

O trio formado por Amaro ainda luta por um troféu na categoria de Melhor Canção de Língua Portuguesa, com “No Vento de Nós”. A faixa concorre com trabalhos gravados por Urias, Marisa Monte, Rosalía e Carminho, além do também pernambucano Johnny Hooker, em parceria com Ney Matogrosso, na música “Viver e Morrer de Amor na América Latina”.

Aclamado em diversas premiações de cinema, o filme “O Agente Secreto” também concorre à categoria de Melhor Música para Mídias Visuais do Grammy Latino pela sua trilha sonora original, composta pelos músicos pernambucanos Matheus Alves e Tomaz Alves Souza. O trabalho disputa com as trilhas das séries “Amor Animal” (Prime Video), “As Mortas” (Netflix), “A Casa dos Espíritos” (Prime Video) e “Menem” (Prime Video).

Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Dominguinho, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, concorre à categoria de Música de Raízes em Língua Portuguesa, da qual saiu vencedor no ano passado. Desta vez, o trio leva a segunda edição do projeto, lançada no último mês de maio, para concorrer com álbuns da portuguesa Carminho e dos brasileiros Juliana Linhares, Psirico e Zaynara.