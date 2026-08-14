Antigo Cine Olinda será palco de sessão gratuita com filmes sobre cinemas de rua em Pernambuco

Sessão gratuita do Cineclube CineRua acontece neste sábado (15), às 18h, em frente ao antigo Cine Olinda, fechado há mais de 40 anos

Prédio histórico do Cine Olinda será cenário de sessão ao ar livre (Foto: Eduardo Cunha)

O antigo Cine Olinda será palco de uma sessão gratuita do Cineclube CineRua neste sábado (15), às 18h. A programação acontece em frente ao cinema centenário, fechado há mais de 40 anos, e marca a retomada das atividades do projeto neste semestre. A iniciativa do Coletivo CineRuaPE promove sessões ao ar livre para discutir a memória e a preservação dos cinemas de rua em Pernambuco.

Serão exibidos “Esse Cinema Não Possui Saídas de Emergência”, de Mia Aragão, e “Onde Começa um Rio”, dirigido por Julia Karam, Maiara Mascarenhas, Maria Cardozo e Pedro Severien. Os filmes dialogam com a proposta do cineclube ao abordar personagens e histórias relacionadas aos cinemas de rua.

A escolha do Cine Olinda também coloca em evidência a situação do próprio equipamento. O prédio permanece fechado e sem previsão de reabertura. Em novembro de 2025, a Prefeitura de Olinda informou que negociava a contratação da empresa vencedora de uma licitação para a reforma, mas o projeto já passou por sucessivos adiamentos. Convênios anteriores entre o Estado e o município previam cerca de R$ 1,9 milhão para as obras.

"Além de uma programação cultural gratuita, que destaca o audiovisual pernambucano, a sessão é um ato de mobilização diante de décadas de abandono e promessas não cumpridas. Esta sala, assim como o Cine AIP, no Recife, e outras que agonizam em diferentes municípios, precisa voltar a cumprir sua função cultural e social", diz Tiago Montenegro, jornalista e gestor cultural, integrante do Coletivo CineRuaPE.

Criado em 2015, o Cineclube CineRua surgiu a partir da mobilização pela preservação dos cinemas de rua e já realizou sessões em espaços como o Cineteatro do Parque, no Recife, e em frente ao próprio Cine Olinda e ao Cine AIP. Em 2026, o projeto também passa por Goiana, Vitória de Santo Antão e Arcoverde, onde estão fechados, respectivamente, os cinemas Polytheama, Iracema e Rio Branco.

A programação é realizada pelo Coletivo CineRuaPE com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e do Governo de Pernambuco.