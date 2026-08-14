Série documental 'Drag Ataque' estreia nesta sexta-feira (14) com episódio gravado no Recife

Dirigida por Vinícius Gouveia, "Drag Ataque" acompanha as trajetórias, os bastidores e os processos criativos de drag queens do Norte e Nordeste

Charlotte Delfina, personagem de Darly Ravanelly, é uma das protagonistas do episódio de estreia de "Drag Ataque", gravado no Recife (Foto: Divulgação)

A série documental “Drag Ataque” percorre as cenas drag do Norte e Nordeste do Brasil para mostrar as trajetórias, criações e bastidores de artistas das regiões. Dirigida pelo pernambucano Vinícius Gouveia, a produção estreia nesta sexta-feira (14), às 21h, na Fashion TV, e começa pelo Recife, onde será ambientado o primeiro dos 12 capítulos e exibido no Club Metrópole, que recebe uma festa de lançamento a partir das 20h.

A programação reúne alguns dos nomes que fazem parte dessa história. Maria do Céu, dona da Metrópole e personagem da série, participa do evento, que também terá performances de Sharlene Esse e Charlotte Delfina, além da entrega de um voto de aplauso a Dercy Fortunato pela vereadora Liana Cirne.

No episódio “Drag Costura”, Charlotte Delfina, de Pernambuco, e Joanne Versace, do Pará, chegam ao Recife para um desafio: criar figurinos com orçamento limitado e levá-los a um desfile no Club Metrópole. Darly Ravanelly e Alex Figueiredo, os dois artistas por trás das personagens, também compartilham como aprenderam e desenvolveram seus trabalhos com a costura.

O desafio leva os dois a uma busca por materiais e soluções no comércio do centro da capital pernambucani. Durante o processo, eles também recebem a ajuda de Danni Bodega, premiad na cena ballroom nordestina, que concilia a produção de vestidos de noiva com a atuação nos balls.

A proposta de “Drag Ataque” é acompanhar esses artistas para além da caracterização. Gravada em espaços reais, a série dedica parte da narrativa à intimidade dos protagonistas, mostrando seus cotidianos, afetos e processos de criação. Entre os nomes que participam da produção estão Ruby Nox, Potyguara Bardo, Safira Blue, Aimée Lumière e Sharlene Esse.

Para Vinícius Gouveia, a ideia nasceu da convivência de 15 anos com drag queens durante sua atuação como DJ na noite nordestina. O diretor define o projeto como uma espécie de “realidade drag”, mas sem a estrutura de um reality show. A intenção é revelar aspectos da cena que, segundo ele, costumam permanecer restritos aos bastidores.

Produzida pela Plano 9, a série enfrentou atrasos provocados pela pandemia e mudanças no orçamento desde a idealização do projeto. A produção recebeu recursos da Ancine, BRDE e FSA, além de incentivos do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e PNAB-PE.

Os episódios inéditos de “Drag Ataque” serão exibidos às sextas-feiras, às 21h, com reprises aos sábados, às 9h; domingos, às 19h; segundas, às 7h e 13h15; terças, às 22h30; e quartas, às 10h30.