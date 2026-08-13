Filmado no Recife, 'A Margem do Rio' estreia mundialmente no Festival de Locarno, na Suíça

Longa de Enock Carvalho e Matheus Farias é o único representante brasileiro na disputa pelo Leopardo de Ouro, prêmio máximo do evento

Equipe de 'A Margem do Rio' representando o Brasil na estreia mundial no Festival de Locarno, na Suíça (Foto: @mmourajoao_a)

O filme pernambucano "A Margem do Rio", dirigido e escrito por Enock Carvalho e Matheus Farias, fez sua estreia mundial no 79º Festival de Locarno, na Suíça. Os realizadores e o elenco, composto por Caique Copque, Ítalo Martins, Robério Diógenes, Artia e Renna Costa, marcaram presença no evento.

"A Margem do Rio" terá distribuição no Brasil pela Vitrine Filme e é a estreia em longa-metragem da dupla de diretores, que comandou o premiado curta "Inabitável", um dos mais repercutidos do cinema pernambucano da década.

o 79º Festival de Locarno terá sua cerimônia de encerramento neste sábado (15).

Na trama, Izaquiel (Caique Copque) trabalha como auxiliar de serviços gerais no Recife. À noite, ele se aventura perigosamente em busca de encontros secretos no mangue, mas vê tudo se transformar quando cruza o caminho do pescador misterioso Jeremias (Ítalo Martins). À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, Jeremias conduz Izaquiel numa jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.