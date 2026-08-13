Rock in Rio lança campanha contra a fome, doa 500 mil pratos de comida e vai sortear ingressos

Mapa do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

A menos de um mês da abertura da Cidade do Rock, o Rock in Rio 2026 anunciou nesta quinta-feira (13) uma série de ações voltadas ao combate à fome. Entre as iniciativas está a campanha Um Mundo Melhor é um Mundo sem Fome, que tem como objetivo chegar à marca de 2 milhões de pratos de comida doados. O festival deu início à mobilização com a doação de 500 mil pratos em parceria com a Ação da Cidadania.

A campanha também pretende envolver o público. Por meio da ação Eu Vou Doar, quem contribuir com R$ 25 para a Ação da Cidadania poderá concorrer a um par de ingressos para o Rock in Rio. Serão sorteados até 1 mil ingressos.

Outra frente da iniciativa será a venda da coleção de camisetas Por Um Mundo Melhor na loja de Produtos Oficiais do festival. A cada peça adquirida, 50 pratos de comida serão destinados à causa.

Para acompanhar o avanço das doações, o Rock in Rio instalou nesta quinta-feira, na Cidade do Rock, um painel chamado Pratômetro. O equipamento contabilizará em tempo real os pratos arrecadados durante a campanha, que segue até o encerramento do festival, em 13 de setembro.

A escolha da causa ocorre em um cenário de insegurança alimentar no Brasil. Segundo dados oficiais do IBGE, 54,7 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar, enquanto 6,48 milhões enfrentam a fome.

"A fome tem pressa"

Roberto Medina, presidente e criador da Rock World, destacou, em comunicado à imprensa, a importância da mobilização em torno do combate à fome e relacionou a iniciativa à trajetória do festival e ao projeto Por Um Mundo Melhor.

"Mais do que a gente alimentar pessoas, o que a gente faz se trata de esperança. Em 1985 eu era um comunicador que achava que podia fazer um movimento. A gente estava saindo de anos obscuros no Brasil, de ditadura militar, e eu sofri bastante nesse momento. Eu queria dar uma resposta e dizer: ‘ Esse país vale a pena’. E a gente iluminou isso aqui. O mundo inteiro acompanhou o Brasil, se mobilizou. E essa vontade de transformar sempre esteve muito ligada ao Rio de Janeiro", disse.

"O turismo sempre foi, na minha visão, a indústria que podia fazer a redenção do Rio de Janeiro, trazer uma justiça social maior. A música é o elemento que une nós todos, que quebra as diferenças. E o país, o mundo, está precisando ser mais solidário, com menos diferenças, menos raiva e mais amor. Estamos fazendo nossa parte. Hoje demos o start de mais uma ação grandiosa. O engajamento será fundamental para multiplicarmos esses números. Imagina só o número maravilhoso que podemos chegar. A fome tem pressa", completou.

Parceria com a Ação da Cidadania

A parceria entre o Rock in Rio e a Ação da Cidadania completa 25 anos em 2026. Nesse período, as organizações participaram de diferentes iniciativas relacionadas ao combate à fome e à mobilização social.

A colaboração também esteve presente na edição de 2024 do festival. Na ocasião, o Dia Brasil foi associado a uma doação de R$ 1,5 milhão para a Ação da Cidadania, valor equivalente a 1,5 milhão de pratos de comida. A iniciativa beneficiou 90.349 pessoas em sete estados.

"São 25 anos de uma parceria que mostra a potência que existe quando duas organizações unem propósito, mobilização e capacidade de comunicação em torno de uma causa. O Rock in Rio tem uma enorme capacidade de chegar a milhões de pessoas, e transformar essa energia em alimento significa fazer com que a música e a solidariedade ultrapassem os portões da Cidade do Rock. Em 2026, queremos ampliar ainda mais esse impacto e mobilizar o público para que cada doação possa chegar a quem mais precisa", afirmou Daniel de Souza, presidente da Ação da Cidadania.