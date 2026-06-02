Pré-venda para o Rock in Rio 2026 começa nesta terça (2); saiba como comprar ingressos

Pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2026 está disponível para clientes que possuem cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. e membros do Rock in Rio Club

Mapa do Rock in Rio 2026 (Divulgação)

O Rock in Rio 2026 começa oficialmente sua temporada de vendas de ingressos a partir desta terça-feira (2). No dia, ocorre a pré-venda para alguns clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club. O festival ocorre em setembro com nomes como Elton John, Stray Kids, Demi Lovato e Black Eyed Peas.

Quem tem direito à pré-venda do Rock in Rio 2026?

A pré-venda de ingressos está disponível para clientes que possuem cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. e membros do Rock in Rio Club. Há condições específicas para cada uma das categorias:

- Clientes Itaú: Poderão parcelar as compras em até 8x sem juros. A pré-venda é limitada a quatro ingressos por CPF por dia de festival e a uma meia-entrada por setor (Gramado ou Comfort Zone). Ao todo, clientes Itaú podem comprar até 10 ingressos por CPF. Diferentemente da pré-venda do Club, os ingressos dessa categoria esgotam.

- Rock in Rio Club: Caso não tenham cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A., membros do Rock in Rio Club podem parcelar as compras em até 6x sem juros (exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento). Os membros do Club podem comprar até dois ingressos por dia. Também há limite de uma meia-entrada por setor (Gramado ou Comfort Zone). Os ingressos da Comfort Zone estão sujeitos a disponibilidade, mas os do Gramado não esgotam nessa categoria.

Há regras específicas para pessoas com deficiência, que podem adquirir uma meia-entrada adicional para um acompanhante. Além do pagamento via cartão de crédito, o festival também aceita pagamentos via Pix (para garantir o ingresso, é necessário pagar em até 10 minutos após a geração do QR Code).

Como comprar ingressos na pré-venda?

A pré-venda está disponível apenas no site da Ticketmaster a partir do meio-dia desta terça, 2, até a próxima segunda, 8. Os ingressos custam R$ 870 por dia de festival (R$ 435 a meia-entrada). Após a compra, as entradas ficam disponíveis no aplicativo Quentro.

Quando ocorre a venda de ingressos?

A venda geral de ingressos do Rock in Rio 2026 ocorre na próxima segunda-feira, 8, a partir das 19h. As entradas também estarão disponíveis apenas no site da Ticketmaster. Mais informações no site oficial do Rock in Rio 2026. (https://rockinrio.com/rio/pt-br/home/)