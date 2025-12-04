João Gomes vai estrear como atração do Rock in Rio em 2026

João Gomes se une a Gilberto Gil, Maroon 5 e Demi Lovato na programação do Rock in Rio que acontece em setembro

João Gomes é eleito Homem do Ano na Música pela revista GQ Brasil (Reprodução/GQ Brasil)

O cantor pernambucano João Gomes foi anunciado como atração do Rock in Rio 2026 na noite da terça-feira (2). Ele se une a outras atrações, entre elas Gilberto Gil, que se apresentarão no festival que acontece em setembro, no Rio de Janeiro.

Vencedor do Grammy Latino, João teve sua estreia no Rock in Rio marcada para o dia 12 de setembro. O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 do mesmo mês, no Parque Olímpico, Zona Oeste da capital carioca. Além de João, também foram confirmadas as participações de Maroon 5, Demi Lovato, Mumford & Sons, e Jamiroquai.

Por meio de comunicado oficial, o Rock in Rio destacou que a regionalidade fará parte da apresentação de João Gomes, contando com a presença da Orquesta Brasileira. “Além de violinos, violas e celllos, o conjunto trará instrumentos que caracterizam várias regiões do Brasil — pífanos de Caruaru e tambores do Maranhão são exemplos de como será essa orquestra poderosa e cheia de significado".

Na postagem do Instagram que anuncia o pernambucano como atração, o Rock in Rio o reconhece como “embaixador internacional do piseiro”.