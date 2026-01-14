° / °
Viver
MÚSICA

Priscila Senna é confirmada como atração do festival Rock The Mountain 2026

Cantora pernambucana Priscila Senna foi anunciada no line-up do festival Rock The Mountain, que acontece em dois finais de semana em Itaipava (RJ)

Allan Lopes

Publicado: 14/01/2026 às 16:15

Seguir no Google News Seguir

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero/Foto: Crysli Viana/DP Foto

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Priscila Senna, a Musa do Brega, está confirmada para o Rock The Mountain 2026, um dos maiores festivais de música do Brasil. O evento acontecerá em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ), durante dois finais de semana: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro; e 6, 7 e 8 de novembro

Veja também:

A cantora pernambucana, que recentemente marcou presença no Grammy Latino, fortalece sua carreira em nível nacional e reforça a atuação do brega romântico no mainstream. Outros pernambucanos, como João Gomes (com o projeto Dominguinho) e Fitti, também integram a programação.

O Rock The Mountain reúne grandes nomes nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jorja Smith, M.I.A., Paulinho da Viola, Marina Sena, Marcelo D2, Tassia Reis, Urias, Os Garotin, Majur, Barão Vermelho, Gaby Amarantos, entre muitos outros. Ao todo, serão 12 palcos espalhados pelo parque, com dezenas de atrações ao longo dos dois fins de semana.

Brega , Priscila Senna , Rock The Mountain
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP