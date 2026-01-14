Priscila Senna é confirmada como atração do festival Rock The Mountain 2026
Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Priscila Senna, a Musa do Brega, está confirmada para o Rock The Mountain 2026, um dos maiores festivais de música do Brasil. O evento acontecerá em Itaipava, distrito de Petrópolis (RJ), durante dois finais de semana: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro; e 6, 7 e 8 de novembro
A cantora pernambucana, que recentemente marcou presença no Grammy Latino, fortalece sua carreira em nível nacional e reforça a atuação do brega romântico no mainstream. Outros pernambucanos, como João Gomes (com o projeto Dominguinho) e Fitti, também integram a programação.
O Rock The Mountain reúne grandes nomes nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jorja Smith, M.I.A., Paulinho da Viola, Marina Sena, Marcelo D2, Tassia Reis, Urias, Os Garotin, Majur, Barão Vermelho, Gaby Amarantos, entre muitos outros. Ao todo, serão 12 palcos espalhados pelo parque, com dezenas de atrações ao longo dos dois fins de semana.
