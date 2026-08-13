'Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou' celebra 35 anos em setembro, no Teatro do Parque

Comédia que marcou o teatro pernambucano, "Cinderela - A História Que Sua Mãe Não Contou" terá duas sessões no Teatro do Parque nos dias 19 e 20 de setembro

Jeison Wallace interpreta Cinderela (Divulgação/Renan Andrade)

Um dos maiores sucessos do teatro pernambucano, “Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou” completa 35 anos em 2026. Para comemorar, duas apresentações estão confirmadas no Teatro do Parque, dias 19 e 20 de setembro - exatamente 35 anos após sua estreia, em 20 de setembro de 1991, no Teatro Valdemar de Oliveira. Os ingressos já estão à venda na Sympla a partir de R$ 70. A agenda comemorativa conta também com o lançamento de um especial no Youtube e uma exposição de fotos, objetos e figurinos.



“Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou” transformou o clássico conto de fadas em uma comédia debochada, popular e carregada de referências pernambucanas. Foi nos palcos que a plateia conheceu a Cindy pra lá de diferente dos livros infantis, numa jornada que atravessaria as décadas e conquistaria também a televisão e o rádio.

A montagem permaneceu quase dez anos em cartaz na cidade, alcançando enormes e diversos públicos. Cumpriu temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo e percorreu o Brasil, com apresentações em Natal, Maceió, João Pessoa, Brasília, Fortaleza. Entre os momentos marcantes, está uma sessão para 15 mil pessoas no Geraldão, no Recife, dentro do projeto Todos com a Nota.

Trinta e cinco anos depois da estreia, Cinderela vive um de seus melhores momentos. “Sou muito grato por tudo. O dedo de Deus esteve o tempo todo em nossas vidas. Chegar aos 35 anos dessa personagem de forma ativa e sempre renovadora é uma glória”, diz Jeison Wallace, intérprete da protagonista. Do elenco original, também estão na peça Roberto Costa (Bicha Madrinha), Inaldo Oliveira (Piniqueira do Reino) e Paulo de Pontes (Madrasta). Os atores convidados André Lins (Príncipe), Petreson Eloy (Irmã Ruth), Luan Alves (Piniqueira do Reino) e Rick Thompson (Irmã Raquel) completam a trupe.

Em cena, a essência que transformou o espetáculo em um clássico permanece: a releitura bem-humorada do conto de Cinderela, as cativantes atuações, os bordões e a irreverência. O roteiro ganha pitadas de atualizações que aproximam a comédia da plateia do hoje.

EXPOSIÇÃO E FILME - A comemoração dos 35 anos de “Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou” vai além dos palcos. Em setembro, uma exposição com fotos, objetos e figurinos estará em cartaz, aproximando ainda mais o espectador dos bastidores da comédia. E no Youtube, será lançado um especial que revelará histórias e curiosidades da montagem. Serão resgatados momentos que ajudaram a construir a trajetória da peça que marcou gerações e se tornou capítulo importante do teatro e do humor pernambucanos.

SERVIÇO

“Cinderela – A História que Sua Mãe Não Contou” – 35 anos

Quando: 19 de setembro (sábado), às 19h; e 20 de setembro (domingo), às 16h

Onde: Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingresso Social: R$ 90 + 1 kg de alimento não perecível

Inteira: R$ 140 e R$ 70 (meia)

Ingressos à venda na Sympla

Classificação: 14 anos

Duração: 75 minutos



*Com informações da assessoria