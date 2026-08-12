MIMO Festival confirma retorno a Olinda em setembro pelo segundo ano consecutivo

Após retornar à cidade em 2025, MIMO Festival anuncia nova edição gratuita em Olinda em setembro de 2026 e promete divulgar em breve a programação e a data

Orquestra Henrique Dias foi uma das atrações principais do Festival Mimo neste domingo (14) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O MIMO Festival confirmou seu retorno a Olinda neste ano, dando sequência à retomada iniciada em 2025, quando o evento voltou à cidade após sete anos. A nova edição foi confirmada em uma publicação no Instagram, ainda sem data definida.

Segundo a organização, a programação também será anunciada em breve e terá acesso gratuito. O festival também será realizado no Rio de Janeiro.

Criado em Olinda há 22 anos, o MIMO já realizou 63 edições em 14 cidades, reunindo mais de dois milhões de pessoas ao longo de sua trajetória. O festival contabiliza cerca de quatro mil músicos em sua programação e mais de 600 concertos, com presenças de Herbie Hancock, Pat Metheny, Buena Vista Social Club, Chick Corea, Philip Glass, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Tom Zé, Teresa Salgueiro, Jacob Collier e Ibrahim Maalouf.

Além dos shows, o evento também promove atividades como sessões de cinema, workshops e debates, reunindo nomes de diferentes áreas e nacionalidades.