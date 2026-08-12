"A Casa dos Budas Ditosos", peça com Fernanda Torres, já está com ingressos à venda no Recife

Protagonizada por Fernanda Torres, "A Casa dos Budas Ditosos" chega ao Teatro Guararapes, no Grande Recife, nos dias 2 e 3 de setembro

Fernanda Torres atua na peça "A Casa dos Budas Ditosos" há 23 anos (Luciana Prezia/Divulgação)

Depois de vencer o Globo de Ouro pela sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres volta aos palcos interpretando uma libertina baiana de 68 anos no espetáculo “A Casa Dos Budas Ditosos”. A peça é adaptação para o teatro do livro de João Ubaldo Ribeiro, com direção de Domingos de Oliveira. A comédia chega ao Teatro Guararapes, no Grande Recife, nos dias 2 e 3 de setembro, com ingressos entre R$ 125 e R$ 295, disponíveis no site Uhuu!.

Com 23 anos de sucesso e a caminho dos 3 milhões de espectadores por todo o Brasil, o espetáculo rendeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz a Fernanda Torres, além do Prêmio Qualidade Brasil nas categorias Melhor Atriz, Melhor Diretor e Melhor Comédia, em 2004.

Quando Domingos de Oliveira leu pela primeira vez a obra de João Ubaldo, percebeu imediatamente o valor dramático do texto. Nem todo livro rende uma boa adaptação teatral. “A Casa dos Budas Ditosos”, porém, é um livro escrito na primeira pessoa, é o depoimento de uma mulher que deseja dizer ao mundo que ousou cumprir sua vocação libertina e foi feliz, não há danação na luxúria. Nasceu teatro porque é oral e é oral porque, segundo o próprio João Ubaldo, nas primeiras páginas do livro: “É impossível falar sobre sexo na terceira pessoa”.

Para viver a personagem, Domingos pensou que "precisava de alguém que soubesse transitar por todas as idades, pelas diversas fases da personagem”. Ao diretor, pareceu que uma atriz que estivesse “entre os trinta e cinco e os quarenta e poucos, a melhor idade na vida de qualquer mulher”. Segundo a baiana do livro, seria o ideal para criar essa diversidade.

Esse artifício, simples e não realista, de ter uma atriz de meia-idade, vivendo uma mulher de idade que se lembra de todas as suas idades, acabou por acentuar o discurso libertário da baiana de João Ubaldo. Quem prega, confessa, ri é a mulher no seu ideal, é uma imagem projetada e viva. Essa ilusão contribui para que a viagem sexo-sensorial, proposta por João Ubaldo, aconteça plenamente no teatro.

É impossível ficar indiferente à seleção de homens e mulheres que a baiana evoca, como também é impossível, ao evocá-los, deixar de passar em revista o seu próprio memorial afetivo. Esse efeito colateral, talvez, seja a grande experiência sensorial do espetáculo.

“A narrativa de João Ubaldo Ribeiro contém nítida importância filosófica, disfarçada em folhetins de peripécias sexuais. O personagem sem nome que Ubaldo criou é sem dúvida uma deusa. Ela possui uma liberdade divina almejada na imaginação por todos nós e, na prática, inalcançável por qualquer um de nós”, diz Domingos.

Fernanda Torres encontrou nesse convite o projeto ideal para experimentar a possibilidade de se fazer teatro apenas com um ator, um texto e um microfone. Era uma vontade antiga que a atriz alimentava desde que assistiu pela primeira vez ao ator e escritor Spalding Gray. A contundência do discurso sexual da baiana e a qualidade do texto de João Ubaldo deram segurança aos dois, Domingos e Fernanda, de optar pela limpeza absoluta, de confiar na máxima de que quanto menos, mais.

Arriscaram deixar a personagem sentada, acompanhada apenas de alguns objetos, entre os quais, o maravilhoso livro “Nossa Vida Sexual”, de Fritz Khan, da Biblioteca do Avô da personagem, e os dois Budas Ditosos, estatuazinha em miniatura de dois budinhas praticando o sexo, “essas coisas milenares, de chinês”.

SERVIÇO

"A Casa dos Budas Ditosos"

Quando: Dias 2 e 3 de setembro de 2026, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Classificação: 18 anos

Ingressos:

Plateia A: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia)

Plateia B: R$ 490 (inteira) e R$ 245 (meia)

Balcão: R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia)



À venda em Uhuu.com e na bilheteria do teatro



*Com informações da assessoria