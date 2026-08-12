Circo Godot inicia circulação por dez municípios de Pernambuco com espetáculo no Recife

Apresentação gratuita acontece neste domingo (16), no Museu Cais do Sertão; programação também inclui oficina e debate

Asaías Rodrigues e Charles de Lima em cena no espetáculo "Circo Godot" (Foto: Walton Ribeiro)

O Museu Cais do Sertão, no Recife, recebe neste fim de semana uma nova temporada do espetáculo “Circo Godot”, da Companhia Circo Godot de Teatro. A apresentação acontece no domingo (16), com entrada gratuita e classificação livre. Antes, no sábado (15), o espaço recebe uma oficina de formação também gratuita, cuja inscrição ocorre neste link.

A montagem de bufonaria acompanha Gatropo e Tropino, personagens interpretados por Asaías Rodrigues (Zaza) e Charles de Lima. A partir de técnicas circenses, os dois bufões exploram as relações de poder entre opressor e oprimido, em texto e direção de Quiercles Santana.

A passagem pelo Recife abre uma circulação que levará o espetáculo a outros nove municípios de Pernambuco, do Litoral ao Sertão. Em cada cidade, a programação inclui ainda uma oficina e um bate-papo sobre Cultura de Paz após a apresentação.

No Recife, o espetáculo terá audiodescrição para pessoas cegas ou com deficiência visual, enquanto o debate contará com tradução em Libras