Jeison Wallace encena costumes do Recife no espetáculo 'Toda Cidade Tem'

Humorista Jeison Wallace apresenta espetáculo 'Toda Cidade Tem', com esquetes que retratam costumes, sotaques e exageros típicos do cotidiano recifense

Irreverência é uma das marcas de Cinderela. Foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press ()

Sucesso nos palcos e na televisão desde os anos 1990, Jeison Wallace se tornou um nome marcante da cultura popular recifense com a personagem Cinderela e seu icônico bordão “Ôxe, mainha”. No espetáculo Toda Cidade Tem, que será apresentado neste domingo (13), às 19h, no Teatro RioMar, o humorista retoma a personagem que o consagrou, mas amplia seu repertório trazendo ao palco diversos personagens e situações inspirados nos costumes, nas expressões e nas peculiaridades do Recife.



Além da carismática Cindy, Jeison resgata figuras criadas durante a sua passagem na TV Jornal, como o apresentador espalhafatoso Barbosinha, a dramática atriz de novela mexicana Carmen Verônica ou a espontânea Ana Desbocada, conhecida por contar suas desventuras amorosas.

A ideia é fazer uma grande colcha de retalhos da cidade. Um show anárquico, que fala das fofocas de bairro, da mulher traída, dos exageros do recifense, que adora dizer que tudo é o maior em linha reta”, explica ele, em conversa com o Viver.



Para Jeison, o tema rende tanto que daria um espetáculo de cinco horas. “Mas com 1h30min o público já se reconhece e se diverte”, diz. Dividindo o palco com ele, o ator Samuel Simões ajuda a dar dinamismo à peça, agilizando as trocas de figurino e acompanhando o ritmo acelerado dessa divertida maratona teatral.