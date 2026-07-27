João Gomes sobre sintomas da influenza: "Ficava sem conseguir respirar"

Cantor relatou ter tido febre de 40ºC, crises de sinusite, falta de ar e cansaço extremo. João Gomes ainda alertou para a importância da vacinação

João Gomes afirmou que deve retomar agenda de compromissos em breve (Reprodução/Redes Sociais)

João Gomes usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após ser internado com influenza, no Recife. Em um vídeo publicado no domingo (26), o cantor revelou que já apresenta sinais de melhora, mas ainda segue em recuperação e precisou cancelar compromissos profissionais por causa da doença.

Durante o relato, o artista descreveu os sintomas intensos que enfrentou nos últimos dias, incluindo febre de 40°C, crises de sinusite, falta de ar e cansaço extremo. Apesar da evolução do quadro, João afirmou que continuará em repouso e seguindo as orientações médicas antes de retomar a rotina de shows.

Na gravação, João Gomes contou que acordou se sentindo melhor, mas relembrou os momentos mais difíceis enfrentados durante a infecção.

"Hoje acordei melhor, vai aliviando. Era febre de 40 graus. O maior problema foi a sinusite: ficava sem conseguir respirar, me sentindo muito cansado."

Segundo o cantor, as crises de sinusite agravaram o desconforto causado pela influenza, provocando dificuldades para respirar e fortes dores de cabeça durante o período em que esteve internado.

Recuperação segue em casa

Embora já tenha recebido autorização médica para realizar caminhadas leves, João explicou que a recuperação ainda exige cuidados. O artista seguirá em repouso nos próximos dias até estar completamente restabelecido.

O diagnóstico fez com que o pernambucano cancelasse apresentações previstas na agenda, priorizando o tratamento e a recuperação da saúde antes de voltar aos palcos.

Apoio da família e alerta sobre vacinação

Ao atualizar os seguidores, João Gomes também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas desde a internação e destacou o apoio da esposa, a influenciadora Ary Mirelle, durante todo o processo de recuperação.

Além disso, o cantor aproveitou o momento para reforçar a importância da vacinação contra a influenza. Segundo ele, a imunização é uma das principais formas de reduzir o risco de complicações causadas pelo vírus e proteger a saúde, especialmente durante os períodos de maior circulação da doença.

Agora em recuperação, João afirmou que a melhora tem acontecido de forma gradual e demonstrou confiança de que, em breve, poderá retomar sua agenda de compromissos e reencontrar o público.