João Gomes reconhece professoras em show e brinca: "Corrigir prova que é bom..."

Cantor João Gomes (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Durante a sua apresentação no São João de Petrolina, sua cidade natal, o cantor João Gomes reconheceu três das suas professoras da época da escola. O show aconteceu no último domingo (21), e o registro emocionou o público e internautas após ser compartilhado nas redes sociais.

"Olha as minhas professoras aí! Não perdem uma, né? Corrigir prova que é bom…”, disse João. Ele lembrou dos seus nomes e contou uma história sobre uma delas. "Professora Vera me passou em matemática na segunda série. Eu errei o cálculo todo, ela pegou e falou bem assim: 'a interpretação foi boa'. Não dá para interpretar em matemática, não. Hoje eu sei, né".

Essa é a segunda vez que o artista reconhece uma antiga professora no meio de uma apresentação. A primeira foi em outubro do ano passado, também durante um show em Petrolina. Na ocasião, o cantor chorou ao reconhecer a atuação da profissional na sua jornada, pois segundo ele, ela o ‘ensinou a ser um rapaz direito’.