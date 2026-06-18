‘Feliz que deu certo’: João Gomes encerra circuito São João Gomes no Recife Antigo

Promovido na Avenida Alfredo Lisboa, a área recebeu esquema reforçado de segurança após tumultos registrados em gravação de DVD do artista em 2022

Público contou com circuito de atrações, entre shows, cortejos e ativações (Karol Rodrigues/DP Foto)

A Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, transformou-se em um complexo de São João nesta quarta-feira (17). Isso porque o cantor João Gomes, natural de Serrita, município do Sertão Central de Pernambuco, a 532 km do Recife, e expoente da música brasileira contemporânea consagrado pelo gênero piseiro, destinou à capital pernambucana o encerramento do seu São João Gomes.

O evento promoveu uma louvação ao festejo junino e propôs, desde a divulgação, lançar holofotes sobre a cultura tradicional dos interiores do Nordeste. Sob coro intenso do público, João Gomes subiu ao palco, instalado ao lado do Terminal Marítimo de Passageiros, às 20h30. "Fico feliz que deu certo", celebrou.

A faixa escolhida para abrir o show foi “Pode Assumir”, lançada em 2025, seguida de canções que marcaram sua estreia, como “Aquelas Coisas”, “Eu Tenho a Senha” e “Que Nem Vovô” — estas, de 2021. Problemas técnicos com o microfone não ofuscaram a entrega do artista, conhecido também pela humildade.

Ainda nos primeiros instantes, ele recebeu o seu primogênito, Jorge, de 2 anos. “Vai dançar?”, incentivou o garoto, que correu para a mãe, Ary Mirelle, nos bastidores, intimidado com o público. A expectativa era de que o evento reunisse aproximadamente 20 mil pessoas. Números oficiais ainda não foram divulgados. Mas não seria um feito impossível, dado que, em 2022, João mobilizou 150 mil pessoas na Praça do Marco Zero, durante a gravação do DVD “Acredite”.

À época, o evento era igualmente gratuito e aberto. Com isso, foram registrados tumultos, agressões e arrastões. Desta vez, a área foi isolada e, de acordo com a Secretaria de Defesa Social do Governo de Pernambuco, contou com 744 profissionais de segurança pública. Diversos efetivos da Polícia Militar eram encontrados em pontos com espaços de poucos metros, circulando a pé ou de carro pelo perímetro destinado ao evento, que teve 9 horas de duração.

Ao Diario, em coletiva de imprensa, João Gomes disse que o objetivo do evento é manter viva a cultura do Nordeste, mas manteve um tom moderado ao falar sobre o intercâmbio de gêneros nesta época. “A gente tem que ter muito orgulho mesmo do que é nosso e receber a galera que vem de fora de braços abertos, assim como nos recebem nos rodeios e ‘oktoberfests’ da vida”, declarou, conciliador.

No período junino, a presença do sertanejo em importantes polos reacende a valorização do forró. Em resposta à comparação com o imortal músico Dominguinhos, destinou o título ao colega Mestrinho, parceiro do premiado projeto Dominguinho e que aqueceu o palco para o anfitrião. Antes do sergipano, coube ao conjunto Ivison & Arthur e A Casa dos Oito Baixos recepcionar o público.

Ainda na coletiva, João Gomes devolveu elogios a Santanna, o Cantador, e outros nomes importantes do cancioneiro nordestino, como Petrúcio Amorim. “O que eles fizeram no tempo deles — e até hoje — pela nossa música é muito importante. Então, a gente precisa agradecer a Deus por ter essa cama para se deitar, que eles prepararam para a gente.”



Um complexo itinerante de São João

Desde as 15h, os portões estavam liberados para o público de todas as idades. A programação, que reuniu quadrilhas juninas, show de pífano, desfiles de bacamarteiros e folia de bois, contou também com ativações das marcas patrocinadoras, de entrega de brindes a karaokê. O público também se dividiu entre o palco e cortejos de folguedos populares, como a folia de bois e os números de quadrilhas.

Incansável, João iniciou a temporada com a batizada Drilha São João Gomes, circuito que percorreu a Rua da Aurora, um dos cartões-postais do Centro do Recife. Não demorou para ocupar outras praças, sendo as mais importantes em São Paulo, no Parque Villa-Lobos, onde ergueu uma "vila", e a cidade de Porto, em Portugal, em maio, onde integrou a programação do Festival do Forró.