Após ser levado a hospital no Recife, João Gomes cancela show no Sertão

O cantor compartilhou um vídeo em uma cama do Real Hospital Português; equipe revelou o diagnóstico

Cantor pernambucano João Gomes (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O cantor João Gomes recebeu o diagnóstico de influenza e precisou cancelar sua agenda de shows para esta semana.

As informações foram divulgadas pela equipe do artista na manhã desta sexta-feira (24), dia em que João se apresentaria na cidade de Salgueiro, no Sertão. Além da programação na cidade sertaneja, outro show que estava agendado para este sábado (25), na Bahia, também foi cancelado, por recomendação médica.

João Gomes compartilhou um vídeo em uma cama do Real Hospital Português, no Recife, acompanhado da esposa, Ary Mirelle. O cantor também publicou nas redes sociais um atestado médico que comprova a recomendação de quatro dias de repouso.

Na própria rede social, Ary postou uma foto do marido no hospital, lamentando a situação. “Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais”, escreveu.

Segundo a equipe, ele deverá retomar às atividades normalmente depois de apresentar “melhora clínica significativa pelo menos 48 horas após a remissão da febre e mediante nova avaliação médica”. O afastamento dos palcos e dos compromissos cotidianos é considerado necessário para a sua recuperação e para diminuir o risco de transmissão.



