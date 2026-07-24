Festival Pernambuco Meu País abre programação em Salgueiro com forró e brega nesta sexta-feira (24)
Programação do Festival Pernambuco Meu País reúne Garota Safada, Targino Gondim, Assisão e Raphaela Santos nesta sexta-feira (24), em Salgueiro
Publicado: 24/07/2026 às 15:41
Targino Gondim, Raphaela Santos e Assisão embalam início da programação do Festival Pernambuco Meu País em Salgueiro (Fotos: Divulgação/Juana Carvalho/Divulgação)
A terceira edição do Festival Pernambuco Meu País chega a Salgueiro com uma primeira noite marcada pela força da música nordestina. A programação do Palco Pernambuco Meu País começa às 19h30 desta sexta-feira (24), reunindo homenagens aos patronos desta edição e shows que transitam entre o forró tradicional e o brega, prometendo atrair milhares de pessoas ao Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim.
Toda a programação é gratuita e aberta ao público. O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Prefeitura de Salgueiro.
“A abertura do Palco Pernambuco Meu País reúne diferentes gerações e sonoridades da música nordestina, valorizando artistas que fazem parte da nossa identidade cultural ao lado de nomes que dialogam com o público de todo o Brasil. É uma noite pensada para celebrar Pernambuco e a força da nossa cultura”, destaca a diretora-geral do Festival Pernambuco Meu País, Carla Pereira.
O palco Pernambuco Meu País será aberto pelo Espetáculo Pernambuco Meu País, apresentado às 19h30 e dedicado aos três patronos da terceira edição do festival: Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu.
Em seguida, às 20h30, a banda Garota Safada sobe ao palco com sucessos que marcaram o forró eletrônico e embalaram gerações de ouvintes. A banda aquece o clima para, a partir das 22h, Targino Gondim trazer o seu repertório que celebra a tradição da sanfona na construção sonora do forró, reafirmando sua trajetória como um dos grandes representantes do gênero.
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Na sequência, às 23h30, o ícone Assisão leva ao público clássicos o consolidaram como um dos maiores expoentes do forró nordestino. Encerrando a primeira noite, à 1h10, é a vez da voz marcante do brega pernambucano Raphaela Santos assumir o palco. Nos intervalos dos shows, a animação ficará por conta do DJ Luan Sobral.
O cantor João Gomes, anunciado anteriormente como uma das atrações desta sexta, não poderá se apresentar por problemas de saúde.
Além do Palco Pernambuco Meu País, o festival ocupará diversos espaços de Salgueiro com atividades gratuitas nas áreas de literatura, artes cênicas, culturas populares, música, circo, artes visuais, formação cultural e economia criativa.
Confira a programação completa da sexta-feira (24/07) em Salgueiro:
PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS
24/07 (sexta-feira)
Local: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim
19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País
20h30 | Garota Safada
22h | Targino Gondim
23h30 | Assisão
01h10 | Raphaela Santos
DJ Luan Sobral nos intervalos
PAÍS DAS BRINCADEIRAS
24/07 (sexta-feira)
Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT) | Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120
14h | Junina e Sanfonar - Grupo Cultural Sanfonar
15h | Show da Percha - Circo do Asfalto
16h30 | A Risita - Coletivo FusCirco
17h30 | Canções, Cancionetas e Caçarolas - Cia 2 em Cena
PAÍS DA LITERATURA
Local: Igreja Matriz de Santo Antônio I Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio (Coreto da Praça)
24/07 (sexta-feira)
15h | Performance poética do livro “A Lucidez das Mulheres Loucas” - Juliana Aguiar
16h | Odília Nunes - intervenção teatral “Cordelina”
PAÍS DAS CULTURAS POPULARES
Local: Museu Memorial do Couro I Rua Ana Nunes de Carvalho Barros
24/07 (sexta-feira)
15h | Walmir Chagas - O Véio Mangaba
16h | Samba de Coco Cachoeira da Onça
17h | Coco Pisada D’Preto
PAÍS DAS CONEXÕES URBANAS
Local: Praça Professor Urbano de Sá I Santo Antônio (ao lado do Coreto)
24/07 (sexta-feira)
15h | Danielle dos Anjos - performance artística “Quitanda de Mina”
PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS
24/07 (sexta-feira) a 26/07 (domingo)
Local: Casa da Cultura I Rua Major Raimundo de Sá, 95
Horário: 12h às 19h
12h | Adriana Araújo de Farias - exposição “Cariri Venoso Ancestral”
Classificação indicativa: 12 anos
12h | “Saudades no Varal” - Rômulo Jackson
PAÍS DA MÚSICA
24/07 (sexta-feira)
Local: Museu Memorial do Couro I Rua Ana Nunes de Carvalho Barros
18h | Grupo 1 Pagodinho
19h30 | Vou Pra Batucada
PAÍS DAS ARTES CÊNICAS
24/07 (sexta-feira)
Local: Casa da Cultura I Rua Major Raimundo de Sá, 95
18h | “Carangueja” - Tereza Seiblitz
Classificação indicativa: 12 anos
CORTEJOS BRINCANTES
24/07 (sexta-feira)
Local: Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, 402 - Nossa Senhora das Graças (Em frente à estátua do Mestre Jaime)
Concentração: 16h
Saída do cortejo: 17h
Grupos participantes: Afoxé Raízes de Zumbi, Bicharada do Mestre Jaime, Boi Maracatu
Carnaval de Zé Puluca, Maracatu Afrobatuque, Os Caboclinhos da Jurema, Quadrilha Junina Magia Matuta, Urso da Peleja