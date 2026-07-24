Festival Pernambuco Meu País abre programação em Salgueiro com forró e brega nesta sexta-feira (24)

Programação do Festival Pernambuco Meu País reúne Garota Safada, Targino Gondim, Assisão e Raphaela Santos nesta sexta-feira (24), em Salgueiro

Targino Gondim, Raphaela Santos e Assisão embalam início da programação do Festival Pernambuco Meu País em Salgueiro (Fotos: Divulgação/Juana Carvalho/Divulgação)

A terceira edição do Festival Pernambuco Meu País chega a Salgueiro com uma primeira noite marcada pela força da música nordestina. A programação do Palco Pernambuco Meu País começa às 19h30 desta sexta-feira (24), reunindo homenagens aos patronos desta edição e shows que transitam entre o forró tradicional e o brega, prometendo atrair milhares de pessoas ao Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público. O evento é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), em parceria com a Prefeitura de Salgueiro.

“A abertura do Palco Pernambuco Meu País reúne diferentes gerações e sonoridades da música nordestina, valorizando artistas que fazem parte da nossa identidade cultural ao lado de nomes que dialogam com o público de todo o Brasil. É uma noite pensada para celebrar Pernambuco e a força da nossa cultura”, destaca a diretora-geral do Festival Pernambuco Meu País, Carla Pereira.

O palco Pernambuco Meu País será aberto pelo Espetáculo Pernambuco Meu País, apresentado às 19h30 e dedicado aos três patronos da terceira edição do festival: Janete Costa, Mestre Vitalino e Mestre Irineu.

Em seguida, às 20h30, a banda Garota Safada sobe ao palco com sucessos que marcaram o forró eletrônico e embalaram gerações de ouvintes. A banda aquece o clima para, a partir das 22h, Targino Gondim trazer o seu repertório que celebra a tradição da sanfona na construção sonora do forró, reafirmando sua trajetória como um dos grandes representantes do gênero.

Na sequência, às 23h30, o ícone Assisão leva ao público clássicos o consolidaram como um dos maiores expoentes do forró nordestino. Encerrando a primeira noite, à 1h10, é a vez da voz marcante do brega pernambucano Raphaela Santos assumir o palco. Nos intervalos dos shows, a animação ficará por conta do DJ Luan Sobral.

O cantor João Gomes, anunciado anteriormente como uma das atrações desta sexta, não poderá se apresentar por problemas de saúde.

Além do Palco Pernambuco Meu País, o festival ocupará diversos espaços de Salgueiro com atividades gratuitas nas áreas de literatura, artes cênicas, culturas populares, música, circo, artes visuais, formação cultural e economia criativa.

Confira a programação completa da sexta-feira (24/07) em Salgueiro:

PALCO PERNAMBUCO MEU PAÍS

24/07 (sexta-feira)

Local: Parque de Exposições, às margens da BR-232, na saída para Parnamirim



19h30 | Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 | Garota Safada

22h | Targino Gondim

23h30 | Assisão

01h10 | Raphaela Santos

DJ Luan Sobral nos intervalos

PAÍS DAS BRINCADEIRAS

24/07 (sexta-feira)

Local: Centro Vocacional Tecnológico (CVT) | Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, nº 120

14h | Junina e Sanfonar - Grupo Cultural Sanfonar

15h | Show da Percha - Circo do Asfalto

16h30 | A Risita - Coletivo FusCirco

17h30 | Canções, Cancionetas e Caçarolas - Cia 2 em Cena

PAÍS DA LITERATURA

Local: Igreja Matriz de Santo Antônio I Praça Professor Urbano de Sá - Santo Antônio (Coreto da Praça)

24/07 (sexta-feira)

15h | Performance poética do livro “A Lucidez das Mulheres Loucas” - Juliana Aguiar

16h | Odília Nunes - intervenção teatral “Cordelina”

PAÍS DAS CULTURAS POPULARES

Local: Museu Memorial do Couro I Rua Ana Nunes de Carvalho Barros

24/07 (sexta-feira)

15h | Walmir Chagas - O Véio Mangaba

16h | Samba de Coco Cachoeira da Onça

17h | Coco Pisada D’Preto

PAÍS DAS CONEXÕES URBANAS

Local: Praça Professor Urbano de Sá I Santo Antônio (ao lado do Coreto)

24/07 (sexta-feira)

15h | Danielle dos Anjos - performance artística “Quitanda de Mina”

PAÍS DAS CONEXÕES VISUAIS

24/07 (sexta-feira) a 26/07 (domingo)

Local: Casa da Cultura I Rua Major Raimundo de Sá, 95

Horário: 12h às 19h

12h | Adriana Araújo de Farias - exposição “Cariri Venoso Ancestral”

Classificação indicativa: 12 anos

12h | “Saudades no Varal” - Rômulo Jackson

PAÍS DA MÚSICA

24/07 (sexta-feira)

Local: Museu Memorial do Couro I Rua Ana Nunes de Carvalho Barros

18h | Grupo 1 Pagodinho

19h30 | Vou Pra Batucada

PAÍS DAS ARTES CÊNICAS

24/07 (sexta-feira)

Local: Casa da Cultura I Rua Major Raimundo de Sá, 95

18h | “Carangueja” - Tereza Seiblitz

Classificação indicativa: 12 anos

CORTEJOS BRINCANTES

24/07 (sexta-feira)

Local: Rua Ana Nunes de Carvalho Barros, 402 - Nossa Senhora das Graças (Em frente à estátua do Mestre Jaime)

Concentração: 16h

Saída do cortejo: 17h

Grupos participantes: Afoxé Raízes de Zumbi, Bicharada do Mestre Jaime, Boi Maracatu

Carnaval de Zé Puluca, Maracatu Afrobatuque, Os Caboclinhos da Jurema, Quadrilha Junina Magia Matuta, Urso da Peleja

