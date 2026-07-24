Domingo sem Tela retorna com atividades recreativas e contação de histórias neste domingo (27)

Programação do Domingo sem Tela celebra o Dia dos Avós com atrações para toda a família na Academia Pernambucana de Letras

Crianças e famílias participam das atividades do projeto Domingo sem Tela (Foto: Silla Cadengue/Cepe)

Neste domingo (26), o jardim da Academia Pernambucana de Letras (APL), no bairro das Graças, volta a se transformar em um espaço dedicado às brincadeiras, aos livros e ao convívio entre crianças e famílias.

Das 14h às 17h, a nova edição do projeto Domingo sem Tela, promovido pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), reúne atividades recreativas, contação de histórias e um estande com os lançamentos do catálogo infantojuvenil da Cepe Editora. A proposta é incentivar momentos de lazer longe das telas e mais próximos da literatura e das brincadeiras ao ar livre.

Uma das histórias apresentadas presta homenagem ao Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho. Às 14h15, a trupe A Turma do Sorriso encena Coleção de Sons de Cecília, de Renata Penzani, com ilustrações de Lumina Pirilampus. O enredo acompanha a pequena Cecília, que procura uma forma de ajudar o avô durante sua internação em um hospital.

Às 15h30, o grupo retorna com uma adaptação de É Massa!, de Frederico Spencer, ilustrado pelo Produções Ordinária. Na história, uma massinha de modelar ganha voz e conduz uma narrativa repleta de figuras lúdicas e coloridas, convidando o público a explorar a criatividade.

A programação é gratuita e inclui brinquedos infláveis, como tobogã, parede de escalada e pula-pula, além de atividades como pintura infantil e quebra-panela com bola. As contações de histórias ficam por conta da Turma do Sorriso, formada pelas vocalistas Fernanda Cassiano e Laís Xavier e pelo tecladista Wanderson do Monte.

“Buscamos um resgate da infância de antigamente, para que as crianças esqueçam os computadores e concentrem sua atenção nas brincadeiras e em ouvir histórias”, afirma Adalberto Epaminondas, criador da Turma do Sorriso. “Criamos uma imersão na trama, casando os personagens dos livros com as músicas”, completa Fernanda Cassiano.

Outro destaque da programação é a visita guiada ao casarão da Academia Pernambucana de Letras, onde funciona o museu da instituição. Conduzido por monitores, o percurso apresenta os ambientes da residência, que pertenceu à família do barão português Rodrigues Mendes, reunindo móveis, pinturas, objetos de época e obras produzidas por integrantes da APL. A visita oferece um panorama da história do Recife entre os séculos 19 e 20.