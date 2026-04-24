Projeto gratuito incentiva crianças a trocarem telas por livros e oficinas no Recife

"Domingo sem Tela" transforma o tradicional casarão do bairro das Graças, no Recife, em um grande espaço de brincadeiras e aprendizado no último domingo de cada mês

Durante o Domingo sem Tela, a garotada troca o celular por oficinas de criação, contação de histórias e brinquedos infláveis (Foto: Silla Cadengue)

Como acontece sempre no último final de semana de cada mês, o Domingo sem Tela, projeto da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em parceria com a Academia Pernambucana de Letras (APL), realiza uma nova edição com programação gratuita e caprichada para a garotada.

No próximo domingo (26), das 14h às 17h, o casarão instalado no bairro das Graças receberá o lançamento de três novos títulos da editora - O caleidoscópio de Tininha, O rei da savana e Tomica, o Mega Mago -, oficinas de criação, contação de histórias, brinquedos infláveis e distribuição de picolés, algodão doce e pipoca para os pequenos.

Às 15h, no Auditório Frei Caneca, acontecerá o lançamento do livro O caleidoscópio de Tininha, da escritora carioca Cris Ferreira, que vem ao Recife especialmente para o evento. Com ilustrações de Vitor Bellicanta, a obra trata de maneira sensível a questão do luto materno e de como a perda impacta Tininha, a personagem principal, e sua família. Na programação, voltada para pais, psicólogos, educadores e mediadores de leitura, a autora conversa com as psicólogas Andréa Graupen e Érica Verçosa, do Projeto Pode Entrar, Dona Morte.

Atividades recreativas também estão previstas em outras áreas da APL. Os jardins da Academia, por exemplo, receberão tendas para a realização de oficinas, lançamentos e contações de histórias. Na Tenda Criativa 1, a partir das 15h, a arte-educadora Débora Ozana comanda a oficina que ensinará os pequenos a montar um caleidoscópio. Para Débora, que é arte-educadora do Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães (MAMAM), o Domingo sem Tela é uma excelente oportunidade para que as crianças criem memórias lúdicas que levarão para a vida toda.

Contação de histórias – Na Tenda Criativa 2, a partir das 16h, o grupo teatral Turma do Sorriso, faz a contação da história do livro O Rei da Savana, de Rossana Agostinho Nunes (texto) e de Janaína Esmeraldo (ilustrações). De maneira divertida, a obra aborda questões coletivas fundamentais, como liderança, poder e igualdade, ambientando a narrativa na savana e onde os animais questionam as razões do leão ser o rei do pedaço. No mesmo espaço, depois da contação da história, a garotada participará da oficina de colagem em que aprenderão a fazer um cupinzeiro - ninhos que abrigam colônias de cupins e que têm toda relação com a história do livro.

Na Tenda Criativa 3, a partir das 16h, as atividades estarão focadas em outro lançamento da Cepe Editora: Tomica, o Mega Mago, de Ana Carla Cozendey, com ilustrações de Kaká Leal. Além da contação da história, a criançada poderá participar de uma oficina, comandada pela própria Kaká Leal. Nela, o convite é para criar novos desenhos e objetos a partir da observação do contraste entre luz e sombra. Os materiais a serem utilizados para soltar a imaginação são papel, lápis de cor, giz de cera, entre outros.

Quem for ao Domingo sem Tela também terá a oportunidade de participar de visitas guiadas ao casarão da APL, sob a orientação de dois monitores da própria academia.

Serviço:

2ª edição do projeto Domingo sem Tela

Quando: 26.04, domingo

Horário: 14h às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (APL)

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças

Evento gratuito