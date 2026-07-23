Jão anuncia retorno da carreira musical com novo álbum: 'Senti saudades'

O cantor revelou que seu próximo álbum, Memórias Póstumas, chega às plataformas no próximo domingo, 26

Trecho do teaser divulgação do novo álbum do cantor Jão, intitulado "Memórias Póstumas" (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Depois de mais de um ano longe dos lançamentos e dos palcos, Jão anunciou oficialmente a retomada da carreira musical. Nesta quinta-feira, 23, o cantor revelou que seu próximo álbum, Memórias Póstumas, chega às plataformas no próximo domingo, 26.

O anúncio foi feito por meio de um teaser publicado nas redes sociais. "Senti saudades", escreveu o cantor. A confirmação veio após uma campanha de mistério iniciada na noite de quarta-feira, 22. Na ocasião, Jão apareceu em um breve comercial exibido durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida.

O novo trabalho marca o fim da pausa anunciada por Jão no início do ano passado. Na época, após viver o auge da carreira com a Superturnê, o cantor informou que faria um afastamento por tempo indeterminado. A despedida aconteceu no palco do Lollapalooza Brasil, encerrando um ciclo que levou a turnê por diversas cidades brasileiras com uma produção de grande porte.